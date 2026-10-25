Al 13.98% del cómputo: Bolsonaro toma ventaja con el 50,03% frente al 49,97% de Lula

En un arranque de infarto y con un margen extremadamente estrecho, Flávio Bolsonaro, ha tomado la delantera en el recuento oficial de votos de la segunda vuelta presidencial. Con el 13,98% de las mesas escrutadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), Bolsonaro alcanza el 50,03% de los sufragios válidos, superando por apenas unas centésimas a Luiz Inácio Lula da Silva, quien registra un 49,97%.

La jornada electoral de este domingo mantiene en vilo no solo a los más de 156 millones de brasileños convocados a las urnas, sino a toda la región. Los primeros datos oficiales confirman la polarización absoluta que los sondeos previos ya anticipaban, dibujando un escenario de empate técnico en el que cada voto cuenta.