Brasil: tras prórroga, cierran la votación y reanudan el conteo

Tras la prórroga de la votación que determinó un juez de la Corte Suprema brasileña y el freno al conteo de votos, los centros electorales cerraron este domingo en Brasil para la segunda vuelta de las presidenciales, que enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro, quienes pretenden dirigir el país hacia rumbos opuestos.

“El TSE reanudará la recepción de los Boletines de Urna (BUs), la totalización de los votos y la divulgación de los resultados después de las 19h. (18:00 hora en Bolivia)”, indica un boletín de las autoridades electorales brasileñas.

Es la última batalla electoral para Lula, que con casi 81 años espera remontar después de perder en primera vuelta ante el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Las últimas encuestas muestran un empate técnico, con una ligera ventaja para el senador.

El mandatario izquierdista denunció a media jornada obstáculos en el sistema de transporte público para ir a votar en Sao Paulo y en algunas ciudades del noreste donde tiene su base electoral, como Salvador de Bahia.

“Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña, bandido, intentó impedir que el pueblo votara”, dijo el mandatario izquierdista frente a su casa en Sao Paulo.

Ante la “gravedad” de los hechos denunciados se extendió la votación en todo Brasil hasta las 19:00 locales (18:00 Hora en Bolivia), ordenó el juez Cristiano Zanin en una decisión consultada por la AFP.

La campaña de Bolsonaro había pedido a su vez la prórroga por dos horas en algunos municipios de Minas Gerais (sureste) y Rio Grande do Sul (sur) debido a “intensas lluvias”.

Usted puede seguir el conteo oficial de los votos en este enlace: https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao/6258/uf/br...