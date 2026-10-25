Una carrera con final abierto: decisivo balotaje entre Lula y Bolsonaro

Hay elecciones que se deciden por un programa de gobierno y otras que se deciden por la memoria. En Brasil, la de hoy tiene un poco de ambas, porque pone frente a frente a dos formas de entender al país y a dos apellidos que llevan años marcando la política de Brasil.

Para millones de brasileños, votar ya no es solo escoger a un candidato, sino decidir cuál de los dos capítulos recientes de su historia quieren seguir escribiendo.

La escena, además, tiene un toque de película. De un lado está un líder de 80 años que ya gobernó el país en otra época y regresó para intentar un nuevo capítulo.

Del otro, un senador que heredó la causa política de su padre y que dice querer imprimirle un estilo propio.

Entre ambos hay un electorado agotado de las peleas, pero atento a cada gesto, y una cuenta regresiva que se midió en horas.

En las calles de Brasil ya no hace falta preguntar por quién se vota. Bastan los colores de una camiseta, una bandera en un balcón o una discusión en plena avenida para saber de que lado está cada quien.

Hace semanas que el ambiente se parece más a una olla a presión que a una campaña, y el país se acerca al momento en que la tapa tendrá que levantarse.

Un país dividido

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afronta una dura batalla difícil una difícil batalla por la reelección y necesita remontar, mientras que el senador opositor, Flávio Bolsonaro busca ampliar la inesperada ventaja que obtuvo en la primera vuelta.

Ambos se enfrentarán hoy en una segunda vuelta, que según las encuestas, serán muy reñidas.

El 4 de octubre, el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro obtuvo el 47.03% de los votos, frente a 45.16% de Lula.

Desde ese entonces, cientos de miles de simpatizantes de ambos bandos han salido a la calle para arroparlos, y esa efervescencia ha dejado momento de atención

Hostiles

Lusista y Bolsonoristas se han provocado, insultado y gritado a plena luz del día y la confrontación se ha trasladado a las redes sociales, donde ambas campañas intentan desgastar al rival.

Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato no consecutivo y enfrenta uno de los desafíos más importantes de su carrera, pues ningún candidato que quedó por detrás en la primera vuelta ha llegado a la presidencia.

Además, en 2022 y 20236, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) perdió 3,4 millones de votos. Felipe Nunes, profesor de la Fundación Getulio Vargas, y director de la firma Quaest, explicó que esa caída se concentró en ciudades pequeñas donde la actividad agropecuaria tiene mayor peso económico.

Al comparar a Flávio con su padre en 2022, agregó, el hijo creció en el 98% de los municipios, sobre todo aquellos donde los granos, la ganadería y las grandes prioridades estructuran la economía.

Frustrados con Lula

Goiania, capital de Goiás y uno de los centros agropecuarios del país, muestra ese fenómeno de cerca. Allí, Pamela, de 24 años, contó que votó por Lula influida por sus profesores, pero que se arrepintió “amargamente” al tratar con trabajadores por cuenta propia, como ella.

Flávio defiende impulsar el trabajo autónomo y flexibilizar el trabajo laboral, aunque Brasil registra una tasa de desempleo en mínimos históricos. Wilker da Silva, decorador de 40 años, votó por Lula durante sus primeros mandatos (2003-2010), pero los casos de corrupción de la década pasada lo llevaron al bolsonarismo. “Lula nunca más”, sentenció.

El miedo también pesa. Según Quaest, un 43% de los electores teme más el regreso de los Bolsonaro y otro 43% teme más la reelección de Lula. Entre los primeros pesan el rechazo a Flávio, o a su familia, el autoritarismo y corrupción; entre los segundos, la corrupción, la preocupación económica y una valoración negativa del Gobierno.

Apuesta por abstencionistas

Con apenas un 1% o un 2% de indecisos, Lula intenta seducir a quienes no votaron . En la primera vuelta se abstuvieron 33,4 millones de brasileños, el 21% del censo electoral.

Sin embargo, la abstención ha aumentado en las segundas vueltas desde 1989, cona excepción en 2022 , cuando cayó apenas por 0,36% de puntos porcentuales y se sumaron unos 570 mil votantes.

El presidente multiplicó sus anuncios. Subió un 15% el principal subsidio social, prohibió la apuestas deportivas, lanzó ayudas para autónomos y consiguió que el Congreso aprobara reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales.

Flávio, por su parte, sumó el apoyo del escritor Ausberto Cury y del exgobernador de Goiá Ronaldo Caiado, tercero y quinto en la primera vuelta, respectivamente.

Además lideró la votación en 15 de 27 estados, incluidos Sao Paolo, Minas Gerais y Río de Janeiro, los tres más poblados. La clave será si Lula mantiene su ventaja en el noreste, bastión de la izquierda, y acorta distancias en el resto del país.

Trump como aliado

En política exterior, Bolsonaro prioriza el acercamiento a Estados Unidos, Israel, y la Argentina de Javier Milei y admira al presidente Donald Trump y ya ha tenido conversaciones telefónicas de apoyo con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella.

Defiende una zona de libre comercial internacional y que se al Escudo de Las Américas, una alianza conservadora impulsada por Trump contra el narcotráfico , que contemplan .

El legado de Bolsonaro

Flávio llega como el candidato más votado y con la misión de llevar al Palacio de Planalto el proyecto de su padre, líder de la extrema derecha y presidente entre 2019, 2022, quien cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años por liderar una trama golpista para derrocar a Lula, tras perder en 2022.

Ungido por él, se presenta como un Bolsonaro con estilo propio. “Puedo ser más tranquilo y moderado, pero llevo sangre de los Bolsonaro”, comentó.