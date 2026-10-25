Cómputo en Brasil al 0,25%: Lula arranca con 57,66% frente al 42,34% de Bolsonaro

Cerca de las 21:40 (Hora en Bolivia) de este domingo, Flávio Bolsonaro consideró inexplicable la decisión de la Justicia de ampliar por dos horas la votación en Brasil y anunció que pedirá que se... Ver más "Vamos a pedir que se anulen las elecciones": Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula

Hay elecciones que se deciden por un programa de gobierno y otras que se deciden por la memoria. Ver más Una carrera con final abierto: decisivo balotaje entre Lula y Bolsonaro

Casi 160 millones de brasileños están llamados a votar este domingo para definir al presidente por los próximos cuatro años. La segunda vuelta enfrenta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que... Ver más Elecciones en Brasil: casi 160 millones de ciudadanos votan para elegir presidente