Cómputo en Brasil al 0,25%: Lula arranca con 57,66% frente al 42,34% de Bolsonaro
Mundo
Publicado el 25/10/2026 a las 16h38
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera preliminarmente el conteo con el 57,66% de los votos frente al 42,34% del senador derechista Flávio Bolsonaro, con menos del 1% del escrutinio nacional avanzado. La jornada electoral de este domingo 25 de octubre de 2026 estuvo marcada por una fuerte polarización y una prórroga extraordinaria de dos horas en los centros de votación aprobada por la justicia electoral.
Tus comentarios