Elecciones en Brasil: casi 160 millones de ciudadanos votan para elegir presidente

Casi 160 millones de brasileños están llamados a votar este domingo para definir al presidente por los próximos cuatro años. La segunda vuelta enfrenta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato, y al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro. Ambos candidatos emitieron su voto esta mañana. El hijo del expresidente Jair Bolsonaro dijo que “llegó la hora del cambio, Brasil no aguanta más”, mientras Lula tachó a su adversario de ser “alguien sin moral”.

Apenas 20 minutos después de que abrieran los colegios electorales, a las 8, Flávio Bolsonaro fue a votar en Río de Janeiro, acompañado por su esposa. “La vida de todos empeoró. La esperanza se convirtió en miedo: miedo de caminar por la calle de noche, miedo a la nevera vacía, a no pagar las cuentas”. El candidato del Partido Liberal llamó a los brasileños a participar de la elección: “Pido que, llueva o haga sol, salgan de casa para votar”, dijo.

En la ciudad de São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, Lula se presentó a votar una hora más tarde, también acompañado por su esposa. “Jamás imaginé que iba a disputar una elección con alguien sin moral, que miente, se lo educó para mentir. Sé que los brasileños no van a votar a un parapolicial”, aseguró sobre su adversario en la segunda vuelta electoral.

La elección de este domingo será crucial más allá de Brasil: el resultado tendrá eco en todo un continente que lleva años girando a la derecha, alentado por Donald Trump. Tras la inesperada victoria de Bolsonaro en la primera vuelta, con el 47% de los votos frente al 45% de Lula, las encuestas auguran un empate técnico.