Lula da Silva es reelecto presidente de Brasil en segunda vuelta

Luiz Ignacio Lula Da Silva, de 80 años, ganó por cuarta vez la elección presidencial en Brasil, tras una reñida segunda vuelta contra el senador de derecha, Flávio Bolsonaro.

Cerca de las 20:10 minutos el Tribunal Supremo Electoral declaró que la "elección estaba matemáticamente definida" cuando el conteo llegaba al 98,76% de los votos. Lula alcanzaba el 51,76% de los votos frente a 48,24% de Bolsonaro.

Este domingo se llevó a cabo la segunda vuelta electoral en Brasil, ya que el pasado domingo 4 de octubre, ninguno de los dos candidatos alcanzó el 50% en votos, por lo que volvieron a las urnas.

Nació el 27 de octubre de 1945 en el seno de una familia pobre campesina de Pernambuco, en el nordeste del país. Para huir del hambre, su familia se instaló en la región industrial de Sao Paulo (sudeste).

Obrero desde los 14 años -perdió un dedo en la fábrica-, se convirtió en líder sindicalista y encabezó grandes huelgas a fines de la década de 1970, en plena dictadura militar.

Después de tres candidaturas infructuosas, este exmetalúrgico entró en 2003 al palacio presidencial de Planalto en Brasilia. Reelecto en 2006, dejó el poder con una popularidad récord, impulsada por programas sociales financiados gracias al boom de las materias primas.

Este domingo, unos 158,7 millones de votantes fueron convocados para salir a las urnas en esta jornada, en la que también se eligieron seis mandatarios regionales. Los puestos de votación atendieron a los electores hasta las 17.00 (16.00 hora boliviana) de este domingo.

La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, los cuales se profundizaron en la segunda vuelta y fueron los protagonistas de los únicos dos debates entre los candidatos.