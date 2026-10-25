"Vamos a pedir que se anulen las elecciones": Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula

Cerca de las 21:40 (Hora en Bolivia) de este domingo, Flávio Bolsonaro consideró inexplicable la decisión de la Justicia de ampliar por dos horas la votación en Brasil y anunció que pedirá que se anule la votación de este domingo.

"Es inaceptable que un ministro de la Corte Suprema, es abogado de Lula, que haya firmado a pedido de un exsocio, que haya cambiado las reglas del juego a mitad del juego", cuestionó Bolsonaro.