Voto en el exterior: Lula gana en 42 países y Flávio Bolsonaro en 12

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador de derecha, Flávio Bolsonaro se enfrentan en una reñida segunda vuelta presidencial. Al promediar las 16:30, comenzaron a llegar los primeros resultados del voto extranjero de cuatro continentes. Los resultados de los países en Latinoamérica, incluyendo Bolivia, aún no han sido publicados.

Alrededor del mundo, la votación se lleva a cabo en 186 ciudades de más de cien países.

Al promediar las 16:30 (hora boliviana) Lula había ganado en 42 países o territorios , mientras que Flávio Bolsonaro había ganado en 12 , según los informes de las urnas publicados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Sin embargo, en Bolivia durante la primera vuelta, Bolsonaro consiguió 1387 votos, mientras que Lula un 349 de los votos.

De manera preliminar, el recuento total al 0,25%, que fue pausado poco después por la Corte Suprema, Lula da Silva, tiene el 57,6 % de los votos, frente al 42,3 % de Bolsonaro.