Voto en el exterior: Lula gana en 42 países y Flávio Bolsonaro en 12

Mundo
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 25/10/2026 a las 17h54
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador de derecha, Flávio Bolsonaro se enfrentan en una reñida segunda vuelta presidencial. Al promediar las 16:30, comenzaron a llegar los primeros resultados del voto extranjero de cuatro continentes. Los resultados de los países en Latinoamérica, incluyendo Bolivia, aún no han sido publicados.

Alrededor del mundo, la votación se lleva a cabo en 186 ciudades de más de cien países.

Al promediar las 16:30 (hora boliviana) Lula había ganado en 42 países o territorios , mientras que Flávio Bolsonaro había ganado en 12 , según los informes de las urnas publicados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Sin embargo, en Bolivia durante la primera vuelta, Bolsonaro consiguió 1387 votos, mientras que Lula un 349 de los votos.

De manera preliminar, el recuento total al 0,25%, que fue pausado poco después por la Corte Suprema, Lula da Silva, tiene el 57,6 % de los votos, frente al 42,3 % de Bolsonaro.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
COPELME S.A. celebra 30 años de trayectoria, consolidando su liderazgo en la industria papelera boliviana
2
Supremo Tribunal extiende por dos horas votación en Brasil
3
Una carrera con final abierto: decisivo balotaje entre Lula y Bolsonaro
4
Voto en el exterior: Lula gana en 42 países y Flávio Bolsonaro en 12
5
Ministerio Público y Órgano Judicial, los más denunciados en la Defensoría

Más en Mundo

25/10/2026
Lula da Silva es reelecto presidente de Brasil en segunda vuelta
Luiz Ignacio Lula Da Silva, de 80 años, ganó por cuarta vez la elección presidencial en Brasil, tras una reñida segunda vuelta contra el senador de derecha,...
Ver más
25/10/2026
Presidentes latinoamericanos felicitan a Lula por su reelección en Brasil
Presidentes de varios países de la región felicitaron al mandatario brasileño tras su triunfo en la segunda vuelta de este domingo 25 de octubre, en la que...
Ver más
Cerca de las 21:40 (Hora en Bolivia) de este domingo, Flávio Bolsonaro consideró inexplicable la decisión de la Justicia de ampliar por dos horas la votación en Brasil y anunció que pedirá que se...
Ver más
25/10/2026
"Vamos a pedir que se anulen las elecciones": Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula
Hay elecciones que se deciden por un programa de gobierno y otras que se deciden por la memoria.
Ver más
25/10/2026
Una carrera con final abierto: decisivo balotaje entre Lula y Bolsonaro
Casi 160 millones de brasileños están llamados a votar este domingo para definir al presidente por los próximos cuatro años. La segunda vuelta enfrenta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que...
Ver más
25/10/2026
Elecciones en Brasil: casi 160 millones de ciudadanos votan para elegir presidente
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha regresado a territorio venezolano después de salir del país en diciembre de 2025 y Edmundo González ha adelantado que también regresará "pronto".
Ver más
25/10/2026
María Corina Machado está de vuelta en territorio de Venezuela
En Portada
25/10/2026 Mundo
Lula da Silva es reelecto presidente de Brasil en segunda vuelta
Luiz Ignacio Lula Da Silva, de 80 años, ganó por cuarta vez la elección presidencial en Brasil, tras una reñida segunda vuelta contra el senador de derecha,...
vista
25/10/2026 Mundo
"Vamos a pedir que se anulen las elecciones": Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula
Cerca de las 21:40 (Hora en Bolivia) de este domingo, Flávio Bolsonaro consideró inexplicable la decisión de la Justicia de ampliar por dos horas la votación...
vista
25/10/2026 Seguridad
Reportan dos muertos y varios heridos en un incidente que involucraría a presuntos jukus
Al menos dos personas perdieron la vida y varias resultaron heridas durante un incidente reportado la madrugada de este domingo en instalaciones de la Empresa...
vista
25/10/2026 Mundo
Al 13.98% del cómputo: Bolsonaro toma ventaja con el 50,03% frente al 49,97% de Lula
En un arranque de infarto y con un margen extremadamente estrecho, Flávio Bolsonaro, ha tomado la delantera en el recuento oficial de votos de la segunda...
vista
25/10/2026 País
La Vicepresidencia de Bolivia felicita a Lula da Silva por su reelección
La Vicepresidencia de Bolivia expresó su felicitación al pueblo brasileño y al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien el pronunciamiento oficial...
vista
25/10/2026 Mundo
Cómputo en Brasil al 0,25%: Lula arranca con 57,66% frente al 42,34% de Bolsonaro
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera preliminarmente el conteo con el 57,66% de los votos frente al 42,34% del senador derechista Flávio Bolsonaro,...
vista
Actualidad
Al menos dos personas perdieron la vida y varias resultaron heridas durante un incidente reportado la madrugada de este...
Ver más
25/10/2026 Seguridad
Reportan dos muertos y varios heridos en un incidente que involucraría a presuntos jukus
Cerca de las 21:40 (Hora en Bolivia) de este domingo, Flávio Bolsonaro consideró inexplicable la decisión de la...
Ver más
25/10/2026 Mundo
"Vamos a pedir que se anulen las elecciones": Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula
Presidentes de varios países de la región felicitaron al mandatario brasileño tras su triunfo en la segunda vuelta de...
Ver más
25/10/2026 Mundo
Presidentes latinoamericanos felicitan a Lula por su reelección en Brasil
La Vicepresidencia de Bolivia expresó su felicitación al pueblo brasileño y al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a...
Ver más
25/10/2026 País
La Vicepresidencia de Bolivia felicita a Lula da Silva por su reelección
Deportes
La selección nacional de Bolivia comenzó con el pie derecho la Copa Mundial y Festival Sub 15  de la FIFA tras superar...
Ver más
25/10/2026 Fútbol
Bolivia debuta con un triunfo frente a Gibraltar en la Copa Mundial y Festival FIFA 2026
El Salar de Uyuni, en Potosí, es escenario del Bolivia International FIA...
Ver más
24/10/2026 Multideportivo
El Salar de Uyuni es escenario de competencia internacional de velocidad
Durante la posesión del Comité Organizador de los XXI Juegos Bolivarianos La Paz 2029, el presidente Rodrigo Paz...
Ver más
23/10/2026 Multideportivo
Paz asegura que los Juegos Bolivarianos La Paz 2029 son una medalla para Bolivia
Después de una brillante presentación, el boliviano Conrrado Moscoso revalidó su título en el XXVIII Campeonato Mundial...
Ver más
23/10/2026 Multideportivo
Moscoso se corona bicampeón mundial de ráquetbol en Chile tras vencer a jugador de EEUU
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
Más de un centenar de intérpretes se reunirán en la población de Aiquile para tomar parte de la cuadragésima segunda...
Ver más
25/10/2026 Cultura
Aiquile palpita con la 42° Feria y Festival Internacional del Charango 2026
El nuevo libro del investigador y comunicador boliviano Marcelo Guardia Crespo se titula “Entre pánicos y espejos: el...
Ver más
25/10/2026 Cultura
Entre pánicos y espejos: el reguetón desde sus actores
Los Coros Municipales de Cochabamba vuelven al escenario este sábado (19:30) para protagonizar el Concierto Coral en el...
Ver más
23/10/2026 Cultura
Concierto: los coros municipales anuncian su quinta presentación
Las obras Santa Cruz S.A: agronegocio y mito empresarial y Los Cuentos de los hermanos Grimm, fueron los libros más...
Ver más
22/10/2026 Cultura
Dos obras literarias fueron las más requeridas por el público en la FILC