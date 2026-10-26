Flávio Bolsonaro está prohibido de abandonar Brasil

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EUROPA PRESS
Publicado el 26/10/2026 a las 18h44
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Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo en Brasil, está impedido de salir de su país como efecto de una orden judicial para que entregue todos sus pasaportes.

El auto judicial fue emitido por el juez del Tribunal Supremo Federal (TSF) brasileño Alexandre de Moraes y está relacionada con una investigación por blanqueo de capitales en las relaciones de Flávio Bolsonaro con el abogado Willer Tomaz, quien es también objeto de pesquisas iniciadas en torno a movimientos de capitales en el sector de las apuestas.

La orden del juez del TSF incluye además la prohibición de contacto entre Flávio Bolsonaro y Tomaz; la cancelación de todos los pasaportes brasileños de Bolsonaro, incluido el diplomático, y la entrega en un plazo de 24 horas de todos los pasaportes que tenga, incluidos los de otras nacionalidades, ya que posee pasaporte italiano.

El propio Flávio Bolsonaro ha denunciado en un vídeo publicado en redes sociales la orden judicial, que estaría firmada el domingo, mismo día de la jornada electoral.

Así, ha relatado que agentes de la Policía le pidieron este lunes entregar el pasaporte a la salida de una visita a su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.

"Cuando estaba saliendo, la Policía Federal de Lula (el presidente Luiz Inácio Lula da Silva) estaba en la puerta de su casa y en medio de la calle y me pidieron entregar mis pasaportes y también me han prohibido salir del país", ha explicado.

La decisión se basa, según Bolsonaro, en que supuestamente tenía intención de salir del país si perdía las elecciones. "Yo nunca dije eso", ha argumentado.

La investigación comenzó en el estado de Río Grande do Sul por blanqueo de capitales y evasión de divisas utilizando casas de apuestas.

En cuanto surgió el nombre de Bolsonaro el caso fue elevado al Supremo puesto que éste se beneficia de los privilegios de su investidura de senador.

El excandidato a presidente está obligado a entregar sus pasaportes, puesto que estos documentos son de propiedad del Estado que loe emite, en Brasil y en cualquier país.

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