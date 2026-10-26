Lula gana las elecciones y sigue gobernando Brasil 4 años más

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AGENCIAS
Publicado el 26/10/2026 a las 8h10
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Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, fue reelegido ayer para su cuarto mandato en la presidencia de la República federativa del Brasil, por el Partido de los Trabajadores (PT).

Con más del 99,99% de los votos escrutados, Lula obtuvo el 51,78% de los votos válidos, lo que equivale a 64.247.703 votos, de 124.069.31 válidos, en una campaña que cobró impulso en la segunda vuelta gracias a una reacción en las redes sociales y a manifestaciones callejeras.

Punto de inflexión

En las redes, Lula adoptó un tono más informal, grabando vídeos en formato selfi y dirigiéndose directamente al electorado. Sin embargo, el punto de inflexión clave en este aspecto fue la incorporación del diputado André Janones (Rede-MG) a la campaña.

Janones creó el grupo “Ejército de Lula” en WhatsApp, que reunió a más de 10 millones de personas; con su ayuda, se incrementó la participación de la izquierda en las redes sociales y se amplificó la campaña a favor de Lula.

Al mismo tiempo, la población salió a las calles en actos espontáneos. Movimientos sociales y estudiantes organizaron diversas movilizaciones en decenas de ciudades de todo el país.

Las imágenes de las calles teñidas de rojo ayudaron a marcar la pauta de una remontada, hasta entonces inédita, en la segunda vuelta.

Propuestas

Su campaña planteó la promesa de dar continuidad a las políticas adoptadas en los últimos cuatro años –o de profundizarlas–, mediante mayores inversiones o un mayor alcance.

Entre las propuestas del plan de gobierno de Lula, que abarcan diversas áreas de gestión, figuran el aumento del salario mínimo –siempre por encima de la inflación–, la inversión en defensa nacional y la creación de un ministerio de Seguridad Pública, cuyo objetivo es garantizar la participación del Gobierno Federal en las políticas de seguridad que, actualmente, son gestionadas exclusivamente por los estados.

Su programa de gobierno propuso crear “la mayor red pública de atención oncológica del mundo”. Para ello, contempla inversiones en diagnóstico y tratamiento del cáncer mediante técnicas y equipos modernos.

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