El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil y viajaría a Estados Unidos desde Argentina en un vuelo privado cuya partida desde Puerto Iguazú, Misiones, estaba prevista para las 02:00 de este martes, hora local, según publica el portal de Infobae.

El posible viaje se conoce después de que el legislador denunció que la Justicia le ordenó entregar sus pasaportes y le prohibió salir del país.Se presume que Bolsonaro cruzó la frontera hacia Argentina con su documento nacional de identidad. Desde Puerto Iguazú, viajaría a Estados Unidos a bordo de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A.

Según la información a la que accedió Infobae, la compañía solicitó los trámites de Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes.

La Policía Federal de Brasil busca a Bolsonaro

La Policía Federal de Brasil investiga ahora si Bolsonaro salió del país y se comunicó con autoridades argentinas para verificar un posible ingreso.

Los investigadores comprobaron que el senador no registró un paso por los controles migratorios regulares brasileños, según reportó el diario O Globo.A la vez, no hay registros de una entrada legal a la Argentina, según fuentes del Ministerio de Seguridad nacional.

Hasta este martes por la mañana, por lo tanto, se desconocía el paradero de Flávio Bolsonaro y tampoco había confirmación de que hubiera llegado al aeropuerto de Iguazú.

A las 11:10, el gobierno argentino difundió un comunicado formal que indica que la Dirección de Migraciones no registró ingreso alguno de Flavio Bolsonaro a la República Argentina.