Medios brasileños confirman la salida de Flávio Bolsonaro a EEUU en medio de investigaciones judiciales

El senador brasileño Flávio Bolsonaro ha salido de su país rumbo a Estados Unidos, según confirmaron medios de comunicación brasileños. De acuerdo con los reportes de diarios de circulación nacional como Folha de S. Paulo y O Globo, el excandidato habría cruzado la frontera hacia la localidad argentina de Puerto Iguazú para tomar un avión privado con destino a Miami.

La prensa de Brasil detalla que la salida del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro se dio justo después de vencerse el plazo legal que tenía para entregar sus documentos de viaje en el marco de una causa penal por presunto lavado de dinero y apuestas digitales. Las cadenas de noticias locales informan que la Policía Federal brasileña mantiene un operativo de control para esclarecer las rutas utilizadas por el parlamentario.