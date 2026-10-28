Accidente ferroviario en España deja al menos 50 muertos y más de 179 heridos

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XINHUA
Publicado el 28/10/2026 a las 8h04
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Un grave accidente entre dos trenes de alta velocidad (AVE) ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, en el centro de España, ha dejado al menos 50 muertos y más de 179 heridos, según informó el diario español El Español, que atribuyó las cifras a Protección Civil. El balance de víctimas sigue siendo provisional.

El siniestro se produjo alrededor de las 08:54 hora local (0754 GMT) entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con la región meridional de Andalucía. En el accidente se vieron implicados un tren AVE de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla y otro de la compañía Iryo que circulaba en el mismo sentido.

La Embajada de China en España confirmó que cuatro ciudadanos chinos viajaban a bordo de los trenes implicados en el accidente y que al menos uno de ellos sufrió heridas leves.

Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria española, informó de un "alcance entre dos trenes" y suspendió la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Dos vagones del tren de Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén, según fuentes de los servicios de emergencia y del Ministerio de Transportes.

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de emergencia, situación operativa 1, en la provincia de Toledo.

En la zona trabajan bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de municipios próximos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su consternación por el accidente y aseguró que se mantiene en contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo", escribió Sánchez en la red social X, donde destacó que los servicios de emergencia trabajan sobre el terreno para atender a los afectados y garantizar su seguridad, en coordinación con las administraciones implicadas.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la evacuación y atención de los pasajeros, mientras el Ayuntamiento de Urda ha preparado instalaciones municipales para recibir a los afectados.

Las causas del accidente se desconocen por el momento. La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida mientras continúan las labores de rescate y se evalúan los daños en los trenes y en la infraestructura.

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