María Corina Machado exige elecciones para 2027 en Venezuela

La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado ha reclamado este jueves, durante su primer discurso a su regreso al país, que se celebren elecciones para 2027 en base, ha dicho, al plan de tres puntos que Estados Unidos presentó tras la captura del presidente Nicolás Maduro en enero de este año.

Machado ha dado una rueda de prensa desde la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, en la que ha argumentado que sus exigencias electorales se basan el plan de tres puntos trazado por la Administración de Donald Trump, que incluía una fase de transición una vez se estabilizara y recuperara económicamente el país.

"Mi presencia en Venezuela y lo que hemos vivido en estos últimos tres días demuestra en primer lugar que el plan de las tres fases que ha presentado el presidente Trump avanza", ha asegurado la dirigente de la oposición, hasta tal punto "que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en 2027".

Machado ha relacionado su regreso de hace unos días con el avance "irreversible" de una transición democrática y ha agradecido a Trump su "visión" y "coraje" para ordenar la captura de Maduro y reabrir "la compuerta de la libertad" y hacer de su país "el mayor aliado que Estados Unidos jamás habrá tenido" en la región.

Las previsiones electorales de Machado contrastan con las declaraciones con las que horas antes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que se pudieran convocar elecciones a corto plazo.