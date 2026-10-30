Desbaratan en Chile red criminal que robaba autos por encargo vía WhatsApp para el mercado boliviano

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Unitel y Los Tiempos
Publicado el 30/10/2026 a las 8h21
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Tras un megaoperativo ejecutado por Carabineros de Chile, 28 personas de nacionalidad chilena fueron aprehendidas por integrar una banda dedicada al robo de vehículos en Chile para su posterior comercialización en Bolivia.

El director nacional de Orden y Seguridad de Chile, Rodrigo Espinoza, señaló que no descartan que hayan más personas involucradas en esta actividad ilícita.

“Hemos desarticulado una organización criminal importante que ha afectado el patrimonio de muchos chilenos. Se han detenido 28 personas, tres de ellos son menores, todos chilenos. Hay que esperar que se cumplan más detenciones de otras nacionalidades”, informó.

La investigación en contra de estas personas permitió identificar el modus operandi de la organización criminal que robaba vehículos en Chile y los comercializaban en Bolivia.

”Se buscaba un vehículo de interés en la vía pública, se fijaba fotográficamente, se enviaba vía WhatsApp a compradores en Bolivia, estos aceptaban, se tazaba un precio en dólares y posteriormente era sustraído”, explicó la fiscal de Tarapacá, Virginia Aravena.

Asimismo, señaló que una vez designaban a los “choferes”, los vehículos eran trasladados hasta Bolivia y se concretaba la transacción con divisa norteamericana.

“Hay dos líderes que están privados de libertad, uno en Arica otro en La Serena. Pudimos establecer quiénes eran las parejas de estas personas, que contactaban menores de edad para que ayudaran a sustraer los vehículos, incluso mujeres bolivianas”, concluyó Aravena.

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