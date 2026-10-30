Gobierno español apunta a un error humano el choque de trenes

El Gobierno de España apuntó a un error humano como causa del choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que causó al menos 69 muertos y 58 heridos de distinta consideración tras una colisión a la altura de la localidad toledana de Urda.

Alrededor de las 8.30, una caída del sistema de seguridad LZB, que trata de impedir que dos ferrocarriles coincidan en el mismo punto, afectó a seis trenes distribuidos por un segmento de 69 kilómetros. El problema informático dejó al mando de la crisis a los operarios del centro de control del tráfico que Adif tiene en Atocha (Madrid).

A las 8.36, según audios a los que accedió El País, un responsable del organismo permitió continuar la marcha al AVE 2080 (397 pasajeros).

A las 8.41, el mismo operario supo que el Iryo 6076 (147 pasajeros, incluido un bebé) estaba completamente detenido a las puertas de la estación de Urda (Toledo) por “una pérdida de transmisión”. Una llamada posterior de la conductora de ese convoy, que fuentes conocedoras del accidente sitúan a las 8.48, alertó de que el problema no se había solucionado: “Estoy todavía detenida ante la señal de entrada”.

Cinco minutos después, a las 8.53, el AVE colisionó con el Iryo, en el segundo accidente ferroviario mortal en la línea Madrid-Sevilla en 2026, tras el de Adamuz (Córdoba) en enero, en el que perdieron la vida 46 personas.

Todo comienza alrededor de las 8:30, según el relato detallado en una rueda de prensa protagonizada el miércoles por el ministro Óscar Puente. Es en ese momento cuando un fallo informático en las comunicaciones entre ordenadores centralizado en la estación de Urda provoca la caída en el sistema LZB, que se usa en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla desde su inauguración en los años 90 del siglo XX, y que va a ser sustituido por el más moderno ERTMS (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, en sus siglas en inglés).

Eso obliga a los gestores de la red ferroviaria a tomar decisiones en tiempo real con respecto a seis trenes en activo. Una cuenta atrás de 17 minutos hacia el accidente acaba de comenzar.

“Me ha dado un fallo de transmisión por bloqueo parcial”, alerta el maquinista del AVE en contacto con el centro de Atocha. A las 8.36 se le indica que “reanude la marcha al amparo del BSL”. Ese acrónimo hace referencia a que la separación entre trenes se garantiza mediante señales laterales y la observancia de las normas de circulación. “Con marcha normal”, recalca el controlador de Adif, al que el conductor del tren pide que confirme su orden.

¿ Con marcha normal?

Sí. Ese es un dato clave: a 200 kilómetros por hora, trenes del volumen de los que ruedan por la red española de alta velocidad requieren de unos cuatro kilómetros para frenar completamente. Es imposible hacerlo a tiempo si dependen del ojo humano.

Nadie recomienda, según los audios, que los viajes se retomen “marcha a la vista”, es decir, a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora que permita a los maquinistas frenar si ven un objeto en la vía. Y nada cambia cuando, alrededor de las 8.48, la conductora insiste en el problema del Iryo.