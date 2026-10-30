Gobierno español apunta a un error humano el choque de trenes

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 30/10/2026 a las 8h43
ESCUCHA LA NOTICIA

El Gobierno de España apuntó  a un error humano como causa del choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que causó al menos 69 muertos y 58 heridos de distinta consideración tras una colisión a la altura de la localidad toledana de Urda.

Alrededor de las 8.30, una caída del sistema de seguridad LZB, que trata de impedir que dos ferrocarriles coincidan en el mismo punto, afectó a seis trenes distribuidos por un segmento de 69 kilómetros. El problema informático dejó al mando de la crisis a los operarios del centro de control del tráfico que Adif tiene en Atocha (Madrid).

A las 8.36, según audios a los que accedió El País, un responsable del organismo permitió continuar la marcha al AVE 2080 (397 pasajeros).

A las 8.41, el mismo operario supo que el Iryo 6076 (147 pasajeros, incluido un bebé) estaba completamente detenido a las puertas de la estación de Urda (Toledo) por “una pérdida de transmisión”. Una llamada posterior de la conductora de ese convoy, que fuentes conocedoras del accidente sitúan a las 8.48, alertó de que el problema no se había solucionado: “Estoy todavía detenida ante la señal de entrada”.

Cinco minutos después, a las 8.53, el AVE colisionó con el Iryo, en el segundo accidente ferroviario mortal en la línea Madrid-Sevilla en 2026, tras el de Adamuz (Córdoba) en enero, en el que perdieron la vida 46 personas.

Todo comienza alrededor de las 8:30, según el relato detallado en una rueda de prensa protagonizada el miércoles por el ministro Óscar Puente. Es en ese momento cuando un fallo informático en las comunicaciones entre ordenadores centralizado en la estación de Urda provoca la caída en el sistema LZB, que se usa en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla desde su inauguración en los años 90 del siglo XX, y que va a ser sustituido por el más moderno ERTMS (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, en sus siglas en inglés).

Eso obliga a los gestores de la red ferroviaria a tomar decisiones en tiempo real con respecto a seis trenes en activo. Una cuenta atrás de 17 minutos hacia el accidente acaba de comenzar.

“Me ha dado un fallo de transmisión por bloqueo parcial”, alerta el maquinista del AVE en contacto con el centro de Atocha. A las 8.36 se le indica que “reanude la marcha al amparo del BSL”. Ese acrónimo hace referencia a que la separación entre trenes se garantiza mediante señales laterales y la observancia de las normas de circulación. “Con marcha normal”, recalca el controlador de Adif, al que el conductor del tren pide que confirme su orden.

 

¿ Con marcha normal?

Sí. Ese es un dato clave: a 200 kilómetros por hora, trenes del volumen de los que ruedan por la red española de alta velocidad requieren de unos cuatro kilómetros para frenar completamente. Es imposible hacerlo a tiempo si dependen del ojo humano.

Nadie recomienda, según los audios, que los viajes se retomen “marcha a la vista”, es decir, a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora que permita a los maquinistas frenar si ven un objeto en la vía. Y nada cambia cuando, alrededor de las 8.48, la conductora insiste en el problema del Iryo.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Boliviano fue detenido en Chile tras hallazgo de droga escondida en su calzado
2
Gobierno acusa a exlíder evista de alistar actos violentos en coordinación con Morales
3
Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación
4
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
5
Israel: Netanyahu gana elecciones, pero no tiene mayoría para gobernar

Más en Mundo

30/10/2026
Desbaratan en Chile red criminal que robaba autos por encargo vía WhatsApp para el mercado boliviano
Tras un megaoperativo ejecutado por Carabineros de Chile, 28 personas de nacionalidad chilena fueron aprehendidas por integrar una banda dedicada al robo de...
Ver más
29/10/2026
Israel: Netanyahu gana elecciones, pero no tiene mayoría para gobernar
Con 53 escaños en el Parlamento, la coalición del primer ministro de Israel no alcanza los 61 necesarios para acceder al Gobierno. El bloque opositor del...
Ver más
El candidato presidencial brasileño derrotado, Flávio Bolsonaro, aterrizó ayer miércoles con su familia en el Aeropuerto Opa-locka, cerca de Miami, Estados Unidos, tras salir de su país por la...
Ver más
29/10/2026
Bolsonaro pasó por Argentina y Ecuador en su fuga a EEUU y se declara “presidente electo”
Nueve meses después del accidente de Adamuz, el sistema ferroviario español ha sufrido otro accidente mortal. Dos trenes que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, uno de Renfe y otro de Iryo, han...
Ver más
29/10/2026
Al menos 68 muertos tras un choque de trenes en España
La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado ha reclamado este jueves, durante su primer discurso a su regreso al país, que se celebren elecciones para 2027 en base, ha dicho, al plan...
Ver más
29/10/2026
María Corina Machado exige elecciones para 2027 en Venezuela
Huyó a EEUU dos días después de perder las elecciones presidenciales y se declaró este miércoles el "verdadero presidente electo de Brasil", en una carta abierta que divulgó en sus redes sociales.
Ver más
28/10/2026
Flávio Bolsonaro pasó por Argentina y Ecuador en su fuga a EEUU
En Portada
29/10/2026 Seguridad
Marset y Mariaca integran una misma estructura criminal
Lo afirma el Fiscal General del Estado a. i., con base en los resultados de las investigaciones del Ministerio Público y la Policía.
vista
30/10/2026 Mundo
Desbaratan en Chile red criminal que robaba autos por encargo vía WhatsApp para el mercado boliviano
Tras un megaoperativo ejecutado por Carabineros de Chile, 28 personas de nacionalidad chilena fueron aprehendidas por integrar una banda dedicada al robo de...
vista
30/10/2026 Seguridad
Envían a Johnny Fernández a Palmasola por presunta malversación de fondos
El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, fue llevado este viernes a la cárdel de Palmasola en Santa Cruz para cumplir detención preventiva...
vista
29/10/2026 Seguridad
Aprehenden a exministro Edmundo Novillo
Se presentó a declarar en el marco de las investigaciones sobre la adquisición de 13 radares de los cuales solo dos funcionan con normalidad. Él y otros 3...
vista
29/10/2026 País
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
Diego Ávila fue elegido presidente de la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2026-2027, con 28 votos a favor, dos en contra y seis en blanco,...
vista
29/10/2026 Economía
Caniob quiere saber planes del Gobierno para planta soyera de San Julián
“¿Cuál es la situación actual de esta infraestructura y qué planes tiene el Gobierno para garantizar su funcionamiento y aprovechamiento?”, pregunta el...
vista
Actualidad
El Gobierno de España apuntó  a un error humano como causa del choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en la...
Ver más
30/10/2026 Mundo
Gobierno español apunta a un error humano el choque de trenes
El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, fue llevado este viernes a la cárdel de Palmasola en Santa...
Ver más
30/10/2026 Seguridad
Envían a Johnny Fernández a Palmasola por presunta malversación de fondos
Tras un megaoperativo ejecutado por Carabineros de Chile, 28 personas de nacionalidad chilena fueron aprehendidas por...
Ver más
30/10/2026 Mundo
Desbaratan en Chile red criminal que robaba autos por encargo vía WhatsApp para el mercado boliviano
El Ministerio Público investigará de oficio la autenticidad, el origen y el contenido de esas grabaciones. Aún no se...
Ver más
29/10/2026 País
Fiscalía General conforma equipo especializado para investigar audios de Cerimedo
Deportes
Abrazado por su gente. Así fue recibido el raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Moscoso después de haber arribado a...
Ver más
29/10/2026 Multideportivo
Sucre recibe como héroe al bicampeón mundial Conrrado Moscoso
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La ofensiva de China contra Mbappé contrasta con la postura de ciudadanos
The Strongest puede perder a varios de sus jugadores la próxima temporada, porque son tentados por otros clubes...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La amenaza de éxodo se cierne sobre The Strongest por ofertas de clubes y su crisis económica
A Javier Tebas, presidente de LaLiga, pidió disculpas en nombre de la competición española y de sus clubes tras la...
Ver más
28/10/2026 Fútbol Int.
Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de la agrupación de música regional mexicana 'El Bronco y su banda', falleció...
Ver más
29/10/2026 Música
Fallece el vocalista de 'El Bronco y su banda' tras sufrir graves quemaduras
La Alcaldía de Cochabamba se pone a tono con la festividad de Todos Santos y Halloween organizando un par de...
Ver más
29/10/2026 Cultura
Desfile de carrozas fúnebres y el paseo de las almas avivan Todos los Santos y Halloween
Pianoman, el largometraje boliviano dirigido por el cineasta Felipe Quiroga se estrenará en la competencia principal...
Ver más
28/10/2026 Cine
Filme boliviano Pianoman se estrena en el Filmefestival Mannheim-Heidelberg
“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”.
Ver más
27/10/2026 Cultura
Womex 2026 reconoce la trayectoria de la cantante boliviana Luzmila Carpio