Francia vive un tercer fin de semana de masivas protestas

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Publicado el 31/10/2026 a las 17h40
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Cientos de miles de personas manifestaron en Francia por tercer sábado consecutivo contra el alto costo de la vida, en unas protestas que dieron lugar a algunos disturbios en varias ciudades al final del día.

A seis meses de las elecciones presidenciales y ante la proliferación de llamados a la "revolución" y la "insurrección" en redes sociales, las autoridades movilizaron a 70.000 agentes. Además, temen protestas "espontáneas" no autorizadas aprovechando la noche de Halloween.

Las autoridades francesas contabilizan 320.000 personas en las calles de Francia, de las cuales 70.000 en París.

Casi 500.000 manifestantes en toda Francia, según sindicatos

Por su parte, la coalición sindical de la juventud, que agrupa a sindicatos y asociaciones de estudiantes de secundaria y universitarios, cifra la participación en cerca de medio millón de personas, 200.000 de ellas en la capital.

El movimiento, integrado por activistas de los chalecos amarillos, protesta inicialmente contra el aumento del costo de la vida, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de la enseñanza.

En las últimas semanas, se han producido protestas lideradas por jóvenes en toda Europa. Este sábado, hubo marchas en Alemania, donde la policía disparó cañones de agua para dispersar a los manifestantes.

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