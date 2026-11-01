Las elecciones intermedias en Estados Unidos ponen a prueba el poder de Trump

El martes 3 de noviembre se celebran elecciones en EE UU. En esta ocasión, los estadounidenses no votan para decidir quién ocupará la Casa Blanca, sino quién ocupará el Capitolio: se acercan las elecciones intermedias. Se celebran siempre exactamente a mitad de camino entre dos elecciones presidenciales. Los votantes de EE UU deciden quién les representa en la Cámara de Representantes y en el Senado, las dos cámaras del Congreso. Además, en algunos estados se decide quién será el gobernador o la gobernadora.





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Además de estas decisiones, que figuran claramente en la papeleta electoral, los votantes sirven como termómetro de las políticas del gobierno.



Las elecciones de mitad de legislatura son “a menudo un referéndum sobre el presidente y el partido que está actualmente en el poder”, explicaba en 2022 J. Miles Coleman, analista electoral del Centro de Política de la Universidad de Virginia (EE UU), antes de las últimas elecciones de este tipo. Si la gente está satisfecha, el partido del presidente obtiene mejores resultados. En cambio, si reina el descontento, los resultados son peores. Actualmente, los índices de aprobación del presidente Donald Trump se encuentran en mínimos históricos.







¿A quién votan los estadounidenses?



Todos los escaños de la Cámara de Representantes de EE UU se someten a elección. Los votantes de todo el país escogen a los 435 diputados con derecho a voto. Cada diputado o diputada representa a una circunscripción electoral. Estas se dividen en función de la densidad de población. Así, estados relativamente grandes como Wyoming, en los que vive poca gente, solo tienen un escaño en la Cámara de Representantes. Nueva Jersey, un estado mucho más pequeño en superficie, pero con más habitantes, cuenta con 12 escaños. Los diputados son elegidos para un mandato de dos años.



El mandato de un senador de EE UU, por el contrario, dura seis años. El Senado, la otra cámara del Congreso, cuenta con 100 escaños: dos para cada uno de los 50 estados, independientemente de su tamaño. Cada dos años se renuevan aproximadamente un tercio de los escaños. En las elecciones de mitad de legislatura de este año, los estadounidenses votarán para cubrir 35 escaños. A diferencia de lo que ocurre con la Cámara de Representantes, en las elecciones de mitad de legislatura no se vota en todos los estados para elegir a los representantes en el Senado.



Además, los ciudadanos de 36 estados eligen a su gobernador o gobernadora. El mandato suele ser de cuatro años. En EE UU, muchas decisiones se toman a nivel estatal, desde la legislación sobre el aborto hasta las cuestiones educativas, pasando por la organización de todas las elecciones. Por lo tanto, el hecho de que en un estado manden los demócratas o los republicanos supone una diferencia considerable para la vida de la población.



¿Quién tiene la mayoría en el Congreso de EE UU?



Actualmente, los republicanos -es decir, el partido del presidente Trump- tienen la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, su ventaja es escasa.



En la Cámara de Representantes hay actualmente 218 republicanos, 214 demócratas y un diputado independiente que suele votar con los republicanos. Hay dos escaños vacantes. Los expertos consideran probable que los demócratas obtengan la mayoría en esta cámara en las próximas elecciones. “Sería una sorpresa que los demócratas no ganaran al menos la Cámara de Representantes”, declaró Coleman a finales de octubre a la cadena de televisión estadounidense CBS.



En el Senado hay actualmente 53 republicanos y 45 demócratas, así como dos senadores independientes que suelen votar con los demócratas. Si en las votaciones del Senado se produce un empate a 50:50, el vicepresidente tiene el voto de calidad. Por lo tanto, en estos momentos es el vicepresidente de Trump, el republicano JD Vance, quien inclina la balanza.

¿¿Por qué son importantes las elecciones de mitad de legislatura?



Aunque la participación electoral en las elecciones intermedias es menor que en las presidenciales, su resultado tiene una influencia decisiva en la política estadounidense de los próximos años. Si bien el presidente de Estados Unidos tiene mucho poder y puede tomar algunas decisiones mediante decretos (las famosas “órdenes ejecutivas”), muchas medidas deben ser aprobadas por el Congreso; de lo contrario, no pueden llevarse a cabo.



Por lo tanto, para Trump es mucho más fácil gobernar EE UU según sus intereses si los republicanos tienen la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Si los demócratas obtuvieran la mayoría en una o incluso en ambas cámaras, a Trump le resultaría más difícil llevar a cabo cambios en política interior y exterior.







¿Cuáles son las



elecciones decisivas?



En la Cámara de Representantes de EE. UU., los demócratas solo tendrían que ganar cuatro escaños en total para hacerse con la mayoría, con 218 diputados. De las 435 elecciones, solo en unas pocas el resultado sigue considerándose totalmente abierto. Entre ellas se encuentran, entre otros, distritos de Iowa, Virginia y Montana.



En las elecciones al Senado, por ejemplo, la contienda en Texas está muy reñida. Según las últimas encuestas, el demócrata James Talarico está empatado con su rival republicano, Ken Paxton. Para conseguir la mayoría en el Senado de EE. UU., los demócratas tendrían que ganar cuatro escaños. Que Texas pudiera ser uno de ellos sería toda una sensación. Desde 1994, ningún demócrata ha ganado aquí a nivel estatal. Talarico cuenta ahora incluso con el apoyo de algunos miembros de la familia Bush, la dinastía republicana de la que surgieron los presidentes George H. W. Bush y su hijo, George W. Bush.