Salió a caminar en 1998 y regresó 28 años después: la odisea del aventurero Karl Bushby

El aventurero británico Karl Bushby, de 57 años, llegó el 2 de noviembre de 2026 a su ciudad natal, Hull, tras una expedición de 28 años desde el extremo sur de Sudamérica, en la que recorrió unos 30 países y dio aproximadamente 75 millones de pasos, informa el Daily Mail. Allí fue recibido por las autoridades antes del último tramo hacia la casa de su madre.

El exparacaidista comenzó a caminar el 1 de noviembre de 1998 en Punta Arenas, Chile, con unas 500 libras (unos 830 dólares al cambio de entonces) y un remolque para su equipo. Calculaba que tardaría 12 años. Sus reglas eran no utilizar transporte para avanzar en la ruta y no regresar a casa hasta llegar por sus propios medios.

Entre los episodios más insólitos de su expedición destaca el cruce de la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, en 2001: Bushby se tiñó el pelo, se pintó la piel y se vistió con ropa harapienta para reducir el riesgo de ser secuestrado. En 2006 atravesó las aguas heladas entre Alaska y Rusia junto con el aventurero Dimitri Kieffer. Las autoridades rusas los detuvieron a ambos por entrar fuera de un paso fronterizo oficial.

Obstáculos también lo obligaron a cambiar sus planes. En 2024, cuando la ruta terrestre prevista se volvió imposible, cruzó a nado 288 kilómetros del mar Caspio junto con Angela Maxwell, descansando entre etapas en embarcaciones de apoyo. Después, al denegársele el permiso para caminar por el túnel de servicio del canal de la Mancha, cruzó el canal a nado con acompañamiento y desembarcó en la playa Shakespeare, cerca de Dover, Inglaterra, el 5 de octubre de 2026.

Mientras viajaba, su hijo Adam pasó de tener ocho años a 36 y se convirtió en padre. Bushby solo había hablado por videollamada con su nieta de 12 años, a quien todavía no había conocido en persona. "Hubo momentos de mi vida en los que simplemente necesitas a tu padre", contó Adam al Yorkshire Post.

Su madre, Angela, siguió su viaje durante todos estos años y reunió recortes de prensa en álbumes, entre largos periodos sin noticias e informaciones alarmantes. Para recibirlo, había preparado un reproche en tono de broma, familiar para cualquier hijo que llega tarde: "¿Y tú crees que estas son horas de llegar, Karl?".