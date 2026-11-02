Tenía 26 años: identifican a la piloto del jet que cayó y dejó a nueve fallecidos en Florida

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Unitel y Los Tiempos
Publicado el 02/11/2026 a las 8h49
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Alexandra Dudgeon, de 26 años, fue identificada como la piloto del Learjet 60 que se estrelló en una zona residencial de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida.

La joven perdió la vida junto a las otras ocho personas que viajaban a bordo de la aeronave, en un accidente ocurrido el domingo 1 de noviembre.

La piloto estaba al mando del avión ejecutivo que se precipitó y terminó impactando cerca de varias viviendas. El siniestro provocó un incendio de gran magnitud y dejó restos metálicos esparcidos por la zona.

Uno de los momentos más impactantes del accidente fue la comunicación de la tripulación con el control de tráfico aéreo.

Según las grabaciones difundidas, los pilotos reportaron condiciones meteorológicas adversas, entre ellas turbulencias, formación de hielo y precipitaciones, antes de declarar una emergencia.

La aeronave había partido del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas. Sin embargo, durante el trayecto comenzó a perder altura de manera pronunciada hasta precipitarse sobre la zona residencial de Greenacres.

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