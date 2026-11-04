Los demócratas arrasan en las elecciones de medio término y recuperan el control total del congreso

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Publicado el 04/11/2026 a las 7h12
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El partido demócrata ha logrado una victoria aplastante en las elecciones de mitad de mandato, arrebatando el control de la Cámara de Representantes y del Senado al partido republicano. Los resultados definitivos consolidan un severo voto de castigo de la ciudadanía hacia la gestión del presidente Donald Trump tras casi dos años de su segundo mandato, reconfigurando por completo el mapa político y el equilibrio de poder en Estados Unidos.

De acuerdo con las proyecciones de las principales cadenas de televisión locales, la oposición demócrata consiguió rebasar los escaños necesarios para dominar de forma simultánea ambas cámaras. El triunfo adquiere dimensiones extraordinarias al registrarse victorias en territorios tradicionalmente conservadores y considerados profundos bastiones republicanos como Texas, Ohio y Kansas, regiones que dieron un vuelco histórico hacia la alternativa demócrata.

El avance demócrata en la Cámara de Representantes se cimentó gracias a la captura de escaños clave en distritos tradicionalmente rurales o conservadores en estados como Kentucky y Pensilvania. Los analistas coinciden en que estas elecciones legislativas funcionaron como un referéndum directo sobre la administración de Trump. Los reportes iniciales reflejan que los votantes deseaban que el Congreso ejerciera un mayor contrapeso institucional frente a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Entre las principales motivaciones de los electores destacaron el descontento por la situación económica del país, la inflación, el alto costo de vida y la preocupación por la escalada militar tras el estallido de la guerra con Irán. Tras conocerse la tendencia irreversible, el presidente Donald Trump optó por felicitar a los demócratas y atribuyó la derrota republicana al hecho de que su propio nombre no figuraba directamente en las papeletas de votación de este año.

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