Para el Vaticano, la gira del papa León XIV por América Latina será como volver a casa

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AGENCIAS
Publicado el 04/11/2026 a las 8h26
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El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, adelantó que la visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú responde al deseo del propio pontífice de encontrarse con esos pueblos.

Durante una reunión con los periodistas que acompañarán al Papa, Bruni definió la próxima gira como una experiencia con un sentido personal para León XIV. “Lo concibo casi como volver a casa en América Latina”, afirmó.

Asimismo, la visita del papa León XIV a los tres países suramericanos, entre el 6 y 16 de noviembre, generará un millonario impacto económico, estimado en unos 500 millones de dólares, por la movilización de miles de fieles para verlo, incluidos los de los países vecinos, en las misas y encuentros apostólicos programados en su primer viaje a Latinoamérica como Santo Padre.

La visita incluirá actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con comunidades locales. En Uruguay, el Papa llegará a Montevideo, viajará a Paysandú y mantendrá una reunión privada con integrantes de la Orden de San Agustín, además de visitar Casavalle.

Bruni señaló que la gira será el sexto viaje internacional del pontífice y el séptimo si se cuenta la visita a San Marino.

El director de la Oficina de Prensa indicó que Uruguay y Argentina no reciben a un pontífice desde las visitas de Juan Pablo II. El papa polaco estuvo dos veces en Argentina, en 1982 y 1987, y también viajó dos veces a Uruguay: en 1987 y 1988.

En Perú, Francisco realizó una visita en 2018. Bruni sostuvo que esa escala tendrá una dimensión particular para León XIV, por su vínculo con lugares donde residió durante un período prolongado. “La etapa de Perú es ciertamente vivida, bajo ciertos aspectos, como un regreso a casa”, dijo.

El portavoz añadió que Argentina y Uruguay son países que el papa conoce y cuyos pueblos cristianos esperan su llegada. Según Bruni, los desplazamientos pontificios permiten al Santo Padre encontrarse con la fe, la historia y la vida de las comunidades locales.

“Para el papa, este viaje es un tiempo de escucha, de encuentro, un tiempo bendecido que halla su realización más profunda en la vida de los pueblos”, expresó Bruni ante los comunicadores.

El pontífice saldrá el viernes a las 7:00 y arribará a las 16:30 (hora local) al aeropuerto de Carrasco, Uruguay. Una hora después la darán la bienvenida en la plaza Independencia.

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