Demócratas arrasan en las elecciones con el voto de castigo a Donald Trump

El alto costo de vida, la guerra contra Irán, las políticas migratorias y el descontento con el gobierno de Donald Trump fueron algunos de los factores que marcaron la derrota de los republicanos en las elecciones intermedias de Estados Unidos el martes pasado, en las que los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso.

Fue una auténtica carnicería para los republicanos, un serio castigo al presidente de Estados Unidos y una velada histórica, pese a lo gastado del adjetivo: esa doble pérdida legislativa para el partido en el poder solo se había dado en seis ocasiones anteriores.

Impulsada por el hastío de los votantes ante una presidencia caótica y llena de promesas rotas, la oposición devolvió el golpe a Trump con fuerza, como lo haría un luchador recompuesto tras morder el polvo. Las encuestas vaticinaban una ola azul, pero, por seguir con una de esas analogías que tanto gustan en Washington, un verdadero tsunami acabó arrasando las costas republicanas.

En el Senado, cámara clave para poner freno al poder del presidente Donald Trump, los demócratas han logrado cambiar el color de siete estados: Iowa, Ohio, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Kansas, Texas y Maine, algunos de ellos tradicionales bastiones republicanos. Así, se hacen con 54 asientos en el Senado, sobrepasando cómodamente el umbral de 51 necesario para la mayoría. En la Cámara, los demócratas han ganado 255 escaños, una cómoda mayoría. También ha ganado el candidato demócrata en Michigan Abdul el Sayed, convirtiéndose en el primer senador musulmán de la historia de la nación estadounidense.

Donald Trump admitió que el vicepresidente JD Vance tiene razón al vincular la guerra en Irán con la derrota republicana en las elecciones legislativas, aunque defendió su decisión de intervenir en el conflicto y descartó cualquier cambio de rumbo.

“Creo que es mayormente cierto porque subió un poco el precio de la gasolina a corto plazo”, afirmó el presidente de EEUU.

Efecto dominó

La pérdida de control de la Cámara de Representantes y del Senado por parte de Donald Trump ha puesto en alerta a la economía mundial ante unos dos últimos años de mandato presidencial impredecibles.

Después de que los demócratas arrasaran con su partido republicano en las elecciones de mitad de mandato, los analistas dijeron que la perspectiva de un presidente saliente muy errático tendría implicaciones significativas para los mercados financieros, el crecimiento, la inflación, los costos de endeudamiento del gobierno y el nivel de vida.