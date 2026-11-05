Paraguay: El escándalo bancario que llevó a la renuncia de Peña

Mundo
Deutsche Welle
Publicado el 05/11/2026 a las 16h53
ESCUCHA LA NOTICIA

El caso Ueno Bank es uno de los mayores escándalos financieros y políticos recientes de Paraguay. Combina posibles irregularidades bancarias, cientos de millones de dólares en fondos públicos, sospechas de conflictos de intereses y vínculos empresariales con Santiago Peña, quien renunció este jueves 2026 a la presidencia de su país.

La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central inició el procedimiento de intervención del Ueno Bank por graves problemas de solvencia. La Fiscalía abrió una investigación penal por presuntas irregularidades financieras y ya imputó a 27 personas.

El escándalo precipitó la renuncia de Peña. Poco después, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político, pese a su dimisión. La decisión sobre la continuidad del procedimiento quedó en manos del Senado.

 

1. ¿Qué es Ueno Bank y qué ocurrió?

Ueno Bank es un banco digital paraguayo perteneciente al Grupo Vázquez, un conglomerado empresarial local. Creció extraordinariamente rápido y llegó a tener alrededor de tres millones de clientes, una cifra enorme en relación con la población de Paraguay.

El problema es que, mientras crecía, comenzaron a aparecer indicios de que había concedido préstamos excesivos a empresas relacionadas con sus propios propietarios.

El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) decidió intervenirlo porque su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo legal. Es decir, el banco no contaba con el respaldo patrimonial suficiente para afrontar los riesgos que había asumido. Se suspendieron sus operaciones y millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas.

 

2. ¿Por qué se produjo la crisis?

Las investigaciones apuntan principalmente a tres problemas:

Préstamos a empresas vinculadas: Ueno habría concedido créditos a compañías del mismo grupo económico, presuntamente superando los límites legales.

Posibles maniobras financieras: determinadas operaciones pudieron servir para ocultar problemas patrimoniales y presentar una situación financiera mejor que la real.

Supervisión cuestionada: existen dudas sobre por qué el Banco Central no actuó antes pese a las advertencias.

 

3. ¿Cuánto dinero público manejaba Ueno Bank y por qué genera preocupación?

Ueno Bank recibió enormes depósitos de instituciones estatales, particularmente del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra fondos jubilatorios y prestaciones sociales.

Según informaciones publicadas por distintos medios, Ueno Bank llegó a administrar entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos.

El problema no es solamente el volumen de dinero, sino también su concentración en una entidad financiera que terminó intervenida. Además, surgieron cuestionamientos porque el IPS habría superado los límites legales de inversión en Ueno Bank, mientras otras instituciones públicas continuaban depositando recursos en la entidad.

Esto genera interrogantes sobre las decisiones de los organismos estatales y los riesgos a los que quedaron expuestos los fondos públicos, incluidos los destinados a jubilaciones.

 

4. ¿Cuál es la relación con Santiago Peña?

Hay dos vínculos fundamentales. Primero: su relación empresarial con el Grupo Vázquez. Peña mantuvo una relación empresarial con Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, hasta marzo de 2025, cuando ya ocupaba la presidencia de Paraguay. El expresidente negó haber tenido participación directa en el banco.

Segundo: el nombramiento del presidente del Banco Central. En 2023, Peña designó a Carlos Carvallo como presidente del BCP.

¿El problema? Carvallo había dirigido anteriormente la financiera Ueno, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y la independencia de la supervisión bancaria. El 3 de noviembre presentó su renuncia a pedido de Peña.

 

5. ¿Cuál es la situación judicial de los responsables del banco?

El 4 de noviembre, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas ocho directivos de Ueno Bank y otras 19 personas vinculadas a empresas del mismo grupo económico.

Se investigan presuntos delitos de lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti y medidas cautelares para los demás imputados. El 5 de noviembre, un juez ordenó prisión preventiva para varios exdirectivos, incluido Vázquez, y arresto domiciliario para dos de las imputadas.

 

6. ¿Qué puede pasar ahora?

En el plano financiero: el Banco Central inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank. Los depósitos cuentan con una garantía legal de hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante, aproximadamente 37.600 dólares. Además, se promulgó una ley que permite adelantar la devolución de hasta 121,76 millones de guaraníes por ahorrista, alrededor de 20.000 dólares.

Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperar su dinero los ahorristas y qué ocurrirá con los depósitos que superan el límite garantizado.

En el plano político, la sucesión de Santiago Peña tras su renuncia corresponde constitucionalmente al vicepresidente Pedro Alliana. El Parlamento deberá elegir a un nuevo vicepresidente para completar el mandato, que concluye en agosto de 2028. El alcance total de las consecuencias del escándalo aún está por determinarse.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal
2
Fallece Guillermo Mariaca Iturri, director de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional
3
Real Madrid remonta y gana al AEK Atenas con gol de Valverde en la adición del partido
4
Abogado presenta denuncia contra Urquidi y Zamora por audios atribuidos con Cerimedo
5
Saucedo denuncia persecución política y huye; Gobierno lo vincula a Mariaca

Lo más compartido

1
Denuncian millonaria deuda de termoeléctricas al BCB
2
Los demócratas arrasan en elecciones de medio término y recuperan control total del Congreso
3
Vocero afirma que al Gobierno le "tomó por sorpresa" el exilio de Saucedo y no ve motivos para investigarlo
4
Saucedo tenía orden de aprehensión por narcotráfico
5
Bata continuará comercializando sus productos en Bolivia

Más en Mundo

05/11/2026
Unas 600.000 personas, en manifestaciones en toda Francia
Fue la mayor desde el inicio de las protestas en septiembre. Los sindicatos reclaman aumentos salariales, justicia fiscal y mejores servicios públicos.
Ver más
05/11/2026
Paz propone a Bolivia para sede del Centro Iberoamericano de Seguridad
Lo planteó en Madrid, y sustentó su iniciativa con la disponibilidad de un edificio que puede acogerlo y que jamás sirvió para el propósito de su construcción...
Ver más
El alto costo de vida, la guerra contra Irán, las políticas migratorias y el descontento con el gobierno de Donald Trump fueron algunos de los factores que marcaron la derrota de los republicanos en...
Ver más
05/11/2026
Demócratas arrasan en las elecciones con el voto de castigo a Donald Trump
Desde la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla en la ciudad de Madrid, España, el presidente Rodrigo Paz llamó a construir una Bolivia donde los jóvenes no tengan que migrar para prosperar.
Ver más
05/11/2026
Desde XXX Cumbre Iberoamericana, Paz llama a construir un país donde los jóvenes no tengan que marcharse para prosperar
El Presidente del Congreso Nacional de Paraguay, senador Basilio Núñez, pidió hoy jueves la renuncia del presidente de la República, Santiago Peña, tras la crisis financiera desatada en el país...
Ver más
05/11/2026
Presidente del Congreso de Paraguay pide dimisión del Presidente Peña tras crisis financiera
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia irrevocable al cargo en medio de una profunda crisis financiera y política desencadenada por el colapso e intervención de...
Ver más
05/11/2026
Renuncia Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay tras colapso bancario y crisis política
En Portada
05/11/2026 Seguridad
Romer Saucedo Gómez, alias “El Alemán”, es señalado por Laura Rojas como el dueño de las maletas
La exdiputada Laura Rojas señaló a Romer Saucedo Gómez, conocido como alias ‘El Alemán’, como propietario de las maletas vinculadas al denominado caso ‘maletas...
vista
05/11/2026 Mundo
Renuncia Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay tras colapso bancario y crisis política
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia irrevocable al cargo en medio de una profunda crisis financiera y política...
vista
05/11/2026 País
Roberto Castro asume la presidencia de Diputados
El asambleísta del PDC fue posesionado e inicia su segunda gestión a la cabeza de la Cámara Baja. La elección de la directiva camaral, realizada hace seis días...
vista
05/11/2026 Seguridad
Arrestan en Santa Cruz a varios familiares de Romer Saucedo tras operativos
Este jueves las autoridades arrestaron a varios familiares del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, contra quien pesa una orden de...
vista
05/11/2026 Mundo
Paraguay: El escándalo bancario que llevó a la renuncia de Peña
Millones de ahorristas afectados, fondos públicos comprometidos y sospechas de irregularidades financieras. Seis claves para entender el caso.
vista
05/11/2026 Mundo
Paz propone a Bolivia para sede del Centro Iberoamericano de Seguridad
Lo planteó en Madrid, y sustentó su iniciativa con la disponibilidad de un edificio que puede acogerlo y que jamás sirvió para el propósito de su construcción...
vista
Actualidad
El vocero de la Gobernación de Cochabamba, Sergio de la Zerda, desmintió las declaraciones de asambleístas...
Ver más
05/11/2026 Cochabamba
Vocero denuncia que existe intentos de desestabilizar la gestión de Loza
Fue la mayor desde el inicio de las protestas en septiembre. Los sindicatos reclaman aumentos salariales, justicia...
Ver más
05/11/2026 Mundo
Unas 600.000 personas, en manifestaciones en toda Francia
Está investigado en el caso de las maletas que desaparecieron luego de llegar de EEUU al aeropuerto de Viru Viru en un...
Ver más
05/11/2026 Seguridad
Exjuez Zeballos: las maletas contenían marihuana y estaban protegidas por Mariaca
Millones de ahorristas afectados, fondos públicos comprometidos y sospechas de irregularidades financieras. Seis claves...
Ver más
05/11/2026 Mundo
Paraguay: El escándalo bancario que llevó a la renuncia de Peña
Deportes
El Real Madrid remontó y ganó 2-3 al AEK, ayer miércoles en Atenas en la cuarta jornada de Liga de Campeones, rescatado...
Ver más
05/11/2026 Fútbol Int.
Real Madrid remonta y gana al AEK Atenas con gol de Valverde en la adición del partido
La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada como jugador internacional, después de 23 años...
Ver más
05/11/2026 Fútbol Int.
Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal
La muerte del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, conmocionó al mundo del fútbol.  Sufrió un paro...
Ver más
04/11/2026 Fútbol Int.
Dolor en el fútbol por la muerte de Jesús de Miguel del CD Tenerife tras rodillazo
El bañista Remington Angerer cumple una participación histórica para Bolivia en los Juegos Olímpicos de la Juventud...
Ver más
04/11/2026 Multideportivo
Angerer hace historia en Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Doble Click
El académico e investigador boliviano Guillermo Mariaca Iturri, director general ejecutivo de la Escuela de Gestión...
Ver más
05/11/2026 Vida
Fallece Guillermo Mariaca Iturri, director de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional
Los charanguistas potosinos no desentonaron en la cuadragésima segunda versión del Festival y Feria del Charango 2026...
Ver más
05/11/2026 Cultura
Intérpretes potosinos imponen su talento en el Festival del Charango
¿Qué se siente ser un Tilcayo y recorrer los bosques de los Yungas en busca de alimento, mientras se descubren los...
Ver más
04/11/2026 Cine
Un nuevo videojuego pone al jugador en la piel del Tilcayo
El destacado cantautor boliviano Luis Rico falleció a los 81 años la noche del lunes 2 de noviembre.
Ver más
04/11/2026 Música
Fallece Luis Rico, el trovador que hizo de la historia una canción