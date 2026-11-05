Paz propone a Bolivia para sede del Centro Iberoamericano de Seguridad

El presidente Rodrigo Paz Pereira propuso establecer en Bolivia el Centro Iberoamericano de Pensamiento Estratégico y de Seguridad, una instancia destinada a abordar los desafíos del crimen organizado y fortalecer la cooperación entre los países de la región. La iniciativa fue planteada durante su intervención en la plenaria de la Cumbre Iberoamericana, celebrada en España.

Paz explicó que Bolivia cuenta con infraestructura y espacio para albergar el centro, y propuso utilizar la edificación que fue construida para el Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y convertirla en una sede dedicada al pensamiento iberoamericano y al desarrollo de estrategias de seguridad.

El edificio, construido en un vasto predio, está en San Benito, Cochabamba y permanece sin uso oficial ni sesiones desde su inauguración en 2018.

“Bolivia propone generar un centro iberoamericano del pensamiento estratégico y de seguridad en Bolivia”, manifestó el mandatario, quien pidió al plenario considerar la propuesta.

Desafío transnacional

El presidente Paz señaló que el crimen organizado representa un desafío que trasciende las cinco fronteras de Bolivia y tiene repercusiones en el resto del mundo. También mencionó la penetración del narcotráfico y la corrupción en las instituciones como problemas que deben ser enfrentados mediante esfuerzos conjuntos.

Destacó que en Bolivia se atrapó al narcotraficante más buscado del continente y al fiscal general vinculado a esa actividad ilícita.

Paz sostuvo que la seguridad de las naciones requiere recursos humanos y económicos, al igual que la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, consideró que ambos asuntos deben formar parte de las prioridades de cooperación entre los países iberoamericanos.

Más ideas

Durante su discurso, el mandatario también planteó que la integración de Iberoamérica debe traducirse en oportunidades concretas para los ciudadanos, especialmente para los jóvenes, mediante facilidades para estudiar, trabajar, emprender y desarrollar actividades económicas en otros países de la comunidad.

Asimismo, propuso que las naciones de Iberoamérica avancen hacia una mayor cooperación productiva y tecnológica, y dejen de ser únicamente mercados o consumidores de tecnología para convertirse en coproductores de conocimiento y desarrollo.

Como ejemplo de ese potencial, mencionó la riqueza minera compartida por Perú, Chile y Bolivia, que, a su juicio, podría constituir una base para impulsar un bloque de desarrollo con proyección internacional.

Paz también señaló que Bolivia atraviesa un proceso de reorganización económica y defendió la necesidad de fortalecer la actividad privada con colaboración del Estado.

En materia de relaciones exteriores, sostuvo que las diferencias históricas entre países no deben impedir el diálogo y la cooperación, y mencionó el acercamiento con Chile pese a la reivindicación marítima boliviana.

El mandatario concluyó que la comunidad iberoamericana debe recuperar objetivos comunes y convertirse en un espacio que ofrezca oportunidades y un futuro compartido para sus pueblos.