Renuncia Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay tras colapso bancario y crisis política

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Publicado el 05/11/2026 a las 12h19
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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia irrevocable al cargo en medio de una profunda crisis financiera y política desencadenada por el colapso e intervención de Ueno Bank. El anuncio se produjo mediante un mensaje grabado horas antes de que la Cámara de Diputados concretara un juicio político en su contra que contaba con respaldo unánime.

En su pronunciamiento difundido en redes sociales, Peña argumentó que su decisión responde a la necesidad de garantizar la gobernabilidad del país, señalando que daba un paso al costado pensando en la estabilidad nacional, la paz social y la preservación de las instituciones públicas, al tiempo que pidió disculpas a la ciudadanía.

Tras la salida del mandatario, quien había asumido el poder en agosto de 2023, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la titularidad del Ejecutivo para completar el periodo constitucional hasta 2028.La crisis estalló el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido.

La caída de la entidad dejó bloqueados los fondos de cerca de 2,9 millones de clientes —casi la mitad de la población del país— y comprometió aproximadamente 850 millones de dólares en recursos estatales que el banco administraba, incluyendo cerca de 380 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS).

El bloqueo de tarjetas, aplicaciones y sucursales generó largas filas de ahorristas desesperados y protestas en Asunción, mientras la Fiscalía imputó a 27 directivos y empresarios por lesión de confianza y tentativa de estafa, ordenando la detención de ocho altos ejecutivos, entre ellos el fundador del grupo, Miguel Vázquez, y el presidente del banco, Juan Manuel Gustale. Por su parte, el BCP activó el Fondo de Garantía de Depósitos para iniciar el reembolso de ahorros.

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