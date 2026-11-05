Desde XXX Cumbre Iberoamericana, Paz llama a construir un país donde los jóvenes no tengan que marcharse para prosperar

Desde la XXX Cumbre Iberoamericana, que se desarrolla en la ciudad de Madrid, España, el presidente Rodrigo Paz llamó a construir una Bolivia donde los jóvenes no tengan que migrar para prosperar.

"Nada de esto tiene sentido si no son los jóvenes nuestro propósito. Son ellos quienes van a vivir con las consecuencias de lo que nosotros decidamos o dejamos de hacer", explicó el mandatario boliviano durante su ponencia en el evento internacional.

Reflexionó sobre ¿qué significa la patria para un joven que siente que tiene que marcharse de ella para encontrar un futuro?

"La patria tiene que ser también una promesa de futuro, un lugar donde un joven pueda estudiar, trabajar, emprender, enamorarse, formar una familia, equivocarse, volver a empezar y sentir que su esfuerzo tiene sentido", señaló.

Sostuvo que las autoridades deben preguntarse eso mismos sobre Iberoamérica.

"¿Qué significa esta comunidad para un joven boliviano, español, brasileño, portugués o argentino? ¿Es solamente un nombre que escuchan cuando nos reunimos los presidentes o puede convertirse en un espacio donde encuentren oportunidades que su país por sí solo todavía no puede ofrecerle?", cuestionó.

En ese sentido, subrayó que la integración no debería significar solamente que "nuestros productos" crucen fronteras, debería significar las oportunidades para "nuestros jóvenes" también.

"Si queremos crear una Iberoamérica debemos conseguir que esta comunidad signifique algo más que una historia compartida, signifique posibilidades, pertenencia, signifique futuro, signifique una comunidad política ciudadana, signifique una comunidad productiva ciudadana", sostuvo.

Junto con una delegación de autoridades, Paz participa este el miércoles 4 y este jueves 5 de noviembre de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, bajo el lema: "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".