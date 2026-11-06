Expresidente del Paraguay está “oficialmente detenido”

La Policía Nacional del Paraguay informó la noche de este viernes que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, "ya se encuentra oficialmente detenido" en su domicilio, tras la orden emitida por la Fiscalía, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank.

Mientras tanto, el nuevo mandatario, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña, anunció que los afectados por el "descalabro financiero" como consecuencia del cierre de Ueno bank "serán compensados plenamente".

Peña fue destituido por 44 votos a favor y una ausencia en el Senado, de 45 miembros, tres días después de la intervención de Ueno Bank, uno de los mayores bancos del país, con el que mantenía vínculos. La medida dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero.

"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", afirmó Alliana tras recibir la banda y el bastón presidenciales.

Detenido por "lesión de confianza"

La Fiscalía de Paraguay ordenó la detención domiciliaria de Peña por "lesión de confianza" y solo minutos después de que el Senado lo removiera del cargo y lo dejara sin fueros, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank.

La orden, dirigida al comandante de la Policía Nacional, pide garantizar la detención domiciliaria de Peña "hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción" de Asunción.

El documento también dicta la detención de Carlos Carvallo Spalding, que hasta el martes pasado dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP).

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