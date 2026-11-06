León XIV inicia en Uruguay su gira por Latinoamérica

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Deutsche Welle
Publicado el 06/11/2026 a las 20h49
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El papa León XIV indicó este viernes que Uruguay, sede del Mercosur, puede seguir ofreciendo a sus vecinos "la búsqueda paciente de acuerdos" y "perseverar en el respeto del derecho", durante el discurso a las autoridades uruguayas en el primer acto de su visita al país, en el marco de su gira por Latinoamérica.

En la plaza de la Independencia, tras escuchar al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, el papa explicó que "la propia Constitución uruguaya dispone que, en los tratados internacionales, la República procure que las controversias sean resueltas mediante el arbitraje u otros medios pacíficos y promueva la integración social y económica de los Estados latinoamericanos".

Por ello en su discurso indicó "que Montevideo sea además sede de la Secretaría del Mercosur da particular concreción a esa vocación de favorecer espacios de entendimiento y cooperación en la región".

"En tiempos en que las diferencias pueden convertirse fácilmente en motivo de enfrentamiento, perseverar en el respeto al derecho, en la negociación y en la búsqueda paciente de acuerdos constituye un servicio que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos", indicó el papa.

 

Orsi, agradecido con el Vaticano

Por su parte, Orsi en su discurso mostró su admiración y agradeció "el posicionamiento del Vaticano en lo que refiere a los derechos humanos, y al lugar que ocupa la dignidad en sus planteamientos".

"Compartimos y acompañamos su postura inquebrantable en favor de la solución pacífica de los conflictos. Nuestra apuesta al diálogo y al consenso, que rige nuestra actitud hacia adentro, es la que los uruguayos promovemos siempre en los organismos internacionales", explicó.

El presidente uruguayo señaló que "los escenarios de violencia y de guerras entre los pueblos no se crean de un día para el otro. Son climas que se preparan y se fomentan desde la desinformación y los miedos" y que por eso "hoy más que nunca, desde la política y los gobiernos, tenemos la obligación de proponer otras formas de vincularnos, en todos los ámbitos".

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