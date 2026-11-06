Paraguay: Diputados rechaza la renuncia de Peña y abren camino al juicio político

Un intenso y dramático tironeo por marcaba estas horas graves en Paraguay tras la renuncia rechazada del presidente Santiago Peña en medio de la crisis económica y social que disparó la caída del Ueno Bank, una entidad ligada de manera opaca con los máximos centros del poder del país guaraní. Hay millones de afectados.

Mientras la gente desesperaba reclamaba en la calle por sus ahorros, la Cámara de Diputados por unanimidad rechazó la dimisión del mandatario presentada en el mediodía del jueves. Los legisladores se mostraron decididos a impulsar un juicio de destitución que procese a Peña y le retire todas las inmunidades y lo elevaron al Senado. La medida incluye al vicepresidente Pedro Alliana que debería relevar al jefe de Estado si se hubiera aceptado su dimisión.

En la noche de este jueves el Senado en una sesión extraordinaria constituía las autoridades del juicio y la llamada a la sesión de este viernes por la mañana con la presencia de Peña.

En Paraguay si un mandatario renuncia se convierte en senador vitalicio con ese escudo legal. Peña dijo en las redes que enfrentará el proceso. “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas... Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”, afirmó.