Pedro Alliana asume como nuevo presidente de Paraguay

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Publicado el 06/11/2026 a las 20h30
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Los legisladores de Paraguay resolvieron este viernes separar de la presidencia a Santiago Peña y en su lugar se tomó juramento a Pedro Alliana, vicepresidente de esa nación.

La medida se dio luego de que Peña presentara su renuncia, en medio de la crisis financiera desatada por el caso Ueno bank y los cuestionamientos a su administración.

En ese contexto, el senador Bachi Nuñez, presidente de la Cámara de Senadores, dio inicio a la sesión extraordinaria, a fin de que se delibere sobre la culpabilidad o no de Peña.

Tras un debate, se procedió con la votación en la que 44 legisladores votaron por la condena, ninguno por la absolución y un ausente.

“El acusado, por unanimidad, es declarado culpable y separado de pleno derecho del cargo de Presidente del Paraguay”, señala el comunicado del Senado. En ese sentido, Peña deberá responder ante las instancias respectivas por las acusaciones en su contra.

Luego, el senador Bachi Nuñez levantó la sesión extraordinaria y seguidamente convocó a una sesión del Congreso Nacional para tomar juramento a Pedro Alliana, como nuevo presidente de Paraguay.

Alliana agradeció el respaldo y comprometió que los paraguayos que atraviesan momentos difíciles por el descalabro financiero “serán compensados plenamente”.

“Ordeno que se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencia por los menos favorecidos. No quiero a ningún tibio a cargo de esta misión, quiero resultados”, remarcó el nuevo presidente en su discurso.

Las medidas se dan luego de que Santiago Peña presentó su renuncia en medio de persistentes protestas por la intervención de la entidad financiera Ueno Bank, debido a una crisis de solvencia.

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