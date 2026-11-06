Senado de Paraguay destituye al presidente Peña

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AGENCIAS
Publicado el 06/11/2026 a las 18h35
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El Senado del Paraguay destituyó este viernes a Santiago Peña de la presidencia de ese país, tras someterlo a un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La decisión recibió el respaldo unánime de todos los senadores presentes.

La decisión se produjo en medio y como resultado de la crisis política y financiera desatada por el caso Ueno Bank, entidad con la que el mandatario mantuvo vínculos empresariales.

La votación resultó con 44 votos a favor de la condena y destitución, y un ausente. Así, Peña deja de ser formalmente el presidente de la República del Paraguay.

Es el segundo mandatario de Paraguay echado por juicio político, después de Fernando Lugo en 2012.

 

Perdió sus privilegios

La destitución mediante juicio político impide a Peña acceder a la senaduría vitalicia y a los fueros correspondientes, conforme al artículo 189 de la Constitución.

El 5 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el juicio político contra Peña y remitió el caso al Senado para su juzgamiento. Ese mismo día, el ahora expresidente presentó su renuncia, pero la sesión conjunta del Congreso convocada para decidir si la aceptaba quedó sin quórum.

La resolución sobre su dimisión quedó pendiente, por lo que permaneció formalmente en el cargo mientras avanzaba el juicio político.

 

Prórroga denegada

Antes de que el Senado retomara la sesión para escuchar su defensa, Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparase, al considerar insuficiente el plazo otorgado para responder a las acusaciones. El Senado rechazó el pedido y decidió continuar con el proceso.

El juicio político se desarrolló en medio de la crisis provocada por la intervención de Ueno Bank, que afectó a unos tres millones de clientes. Las acusaciones contra Peña incluyen presuntos conflictos de intereses e irregularidades relacionadas con el banco y el manejo de fondos previsionales.

La sucesión presidencial corresponde al vicepresidente Pedro Alliana, quien deberá completar el mandato hasta el 15 de agosto de 2028. Al asumir el poder, dejará vacante la Vicepresidencia.

Como restan menos de dos años del período de gobierno, el artículo 234 de la Constitución establece que el Congreso elegirá al nuevo vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros para completar el mandato.

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