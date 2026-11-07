Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña por el escándalo de Ueno Bank

El recién destituido como presidente de la República, a través de juicio político, Santiago Peña Palacios fue imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en derecho propio, dentro del caso conocido como Ueno Bank.

Igualmente, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), fue imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.

Los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, presentaron la imputación este sábado, posterior a tomarles declaración indagatoria a Peña y Carvallo, quienes se abstuvieron a emitir palabra alguna.

Además, solicitaron al juzgado penal de primera instancia la aplicación la prisión preventiva para Santiago Peña y la prisión preventiva de Carlos Carvallo.

Con este acto procesal, los agentes del Ministerio Público dan inicio formal al proceso en el marco de la causa N° 92/2026 “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”, la cual dio apertura este jueves el fiscal general del Estado Emiliano Rolón, luego de que se hayan presentado denuncias en contra de Peña y la ampliación de una que ya se había presentado en 2025.

Exdirectivos de Ueno Bank imputados y con prisión preventiva

En lo que viene a ser el caso Ueno Bank, inicialmente 8 ex directivos de la entidad fueron imputados por conducta indebida en situaciones de crisis (art. 179), lesión de confianza (art. 192), tentativa de estafa (art. 187) y violación del deber de llevar libros de comercio (art. 181).

Los encausados en la causa original son:

Federico Miguel Vázquez Villasanti (36), vicepresidente 1°

Juan Manuel Gustale Cardoni (41), presidente;

Julio Daniel Rey Fernández (47); ex vicepresidente 2°;

Diana Leticia Mongelos González (40), directora titular;

Mariana Isabel Torres Rubiani (41), ex directora titular;

Alejandro Gómez Abente (44), director titular;

Diego Fernando Duarte Schussmuller (50), director titular;

Miguel Ángel Almada Frutos (49), ex síndico.

En el caso de los hombres, fueron remitidos por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, al Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú) para cumplir prisión preventiva. Para las mujeres, se ordenó el arresto domiciliario con aplicación de tobilleras electrónicas.