Polonia: tiroteo en la Plaza Mayor de Cracovia deja cinco muertos

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Publicado el 07/11/2026 a las 14h24
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Cinco personas murieron y diez resultaron heridas este sábado luego de que un hombre irrumpiera a eso de las 15:00 horas (hora local) a bordo de un vehículo en la Plaza Mayor de Cracovia, en el sur de Polonia, y abriera fuego de forma indiscriminada contra quienes se encontraban en ese turístico punto de la ciudad. 

El atacante, que resultó herido durante un intercambio de tiros con policías y fue trasladado a un hospital, disparó al azar contra los transeúntes desde el vehículo. Entre los lesionados hay dos agentes, informaron las autoridades, que desplegaron un operativo de emergencia en el lugar que incluyó el uso de helicópteros para trasladar a los lesionados.

En imágenes emitidas por la cadena PolSat, se puede ver un vehículo Subaru de color oscuro circulando a toda velocidad por la calle Szewska, una de las vías peatonales que salen de la plaza mayor cracoviense, que supuestamente era conducido por el autor del tiroteo. Tras perpetrar su ataque cerca de la emblemática iglesia de Santa María, el hombre intentó huir en el coche, pero fue interceptado y detenido.

Ataque indiscriminado

Según testigos presenciales, el ataque fue indiscriminado y se dirigió contra los grupos de turistas y paseantes que llenaban las terrazas de la plaza. El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que está siendo informado puntualmente por el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, sobre la situación en Cracovia y que la policía está investigando el trasfondo y todas las circunstancias "del atentado".

El presidente polaco, Karol Nawrocki, expresó su "enorme preocupación" por "los trágicos acontecimientos ocurridos en el centro de Cracovia" y dijo estar pensando en las víctimas, los heridos y sus familias. El jefe de Estado dijo que también el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional va de camino a Cracovia y que espera que "se esclarezcan por completo las circunstancias de estos dramáticos acontecimientos".

Con una población de más de 800.000 habitantes, Cracovia es la segunda ciudad más grande de Polonia y un destino muy popular para turistas de todo el mundo. Entre sus principales atractivos destacan la Plaza Mayor, el Castillo de Wawel —situado en la colina homónima— y la catedral. Esta ciudad universitaria es, además, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

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