Trump pone en duda legitimidad de las elecciones del 3 de noviembre

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Deutsche Welle
Publicado el 09/11/2026 a las 23h08
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El líder del partido republicano, que perdió el control del Parlamento estadounidense, y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes la limpieza de los comicios de medio mandato que el pasado 3 de noviembre asestaron un duro golpe a su partido y concedieron el control de las dos Cámaras del Congreso a la oposición demócrata.

"¿Alguien cree realmente que estas 'elecciones' fueron honestas? ¿Cómo pudieron las encuestas estar tan equivocadas?", escribió en su plataforma Truth Social, en lo que supone la primera vez que el mandatario pone en duda los comicios.

"Algunas 'oleadas' de votos anticipados fueron tan grandes que era imposible ganar, sin importar cuánta gente acudiera a votar", agregó el líder republicano. "Todo gira en torno a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante", afirmó.

Con esto, Trump da un giro de 180 grados en su actitud sobre los comicios de mitad de mandato. Horas después de la votación del 3 de noviembre, el presidente aseguró al diario The New York Times que estaba "dispuesto a aceptar los resultados".

Los demócratas se hicieron con amplias mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes, además de arrebatar a los republicanos gobernaciones como la del estado de Texas.

El presidente no ha reconocido aún la derrota que sufrió en las presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden.

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