COP 31: Paz se compromete a trabajar con Brasil para preservar bosques y fuentes de agua

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Publicado el 11/11/2026 a las 11h06
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El presidente Rodrigo Paz se comprometió este miércoles, durante su participación en la Cumbre de Líderes de la COP31 hecha en Antalya, a trabajar junto a Brasil y otros países para la preservación del medio ambiente, los bosques y las fuentes de agua dulce de Bolivia.

“Ahora vamos a trabajar juntos para que el corazón del agua dulce, la Amazonía y el contexto de una visión diferente en el compromiso de Bolivia, sea de la mano de nuestros vecinos y hermanos. En este caso con un vecino tan grande como Brasil”, dijo Paz.

El mandatario remarcó su compromiso de trabajar con Brasil mediante la iniciativa global Tropical Forest Forever Facility (TFFF) para proteger sus recursos naturales. “Bolivia es parte de una nueva realidad y se suma a lo propuesto plenamente para cambiar nuestro mundo”, manifestó.

Asimismo, Paz resaltó que Bolivia le aporta cerca del 60% del agua dulce a la Amazonía del Brasil y a los sectores de la Cuenca del Plata y afirmó que la fuente de agua más grande del mundo se encuentra en el país.

Además, el presidente explicó que Bolivia pasó de registrar 2,6 millones de hectáreas quemadas el año pasado a 70.000 hectáreas durante su primer año de gestión. También, indicó que el país redujo la deforestación al 4,5%, en el marco de los compromisos asumidos para la protección de los bosques.

“Uno era el discurso y otro era la realidad. Por eso, la nueva relación de Bolivia al mundo y el mundo en Bolivia es la verdad”, sostuvo y planteó un cambio en las políticas ambientales y una mayor cooperación con los países de la región.

Por último, Paz exhortó a los países a convertir la protección ambiental en un punto de encuentro, más allá de sus diferencias políticas e ideológicas. “Usemos el medio ambiente como un instrumento de paz. Tal vez políticamente uno no se pueda entender ni ideológicamente, pero algo que sí compartimos todos es nuestro medio ambiente como un medio de solución”, concluyó.

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