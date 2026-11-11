Irán amenaza con atacar bases de EEUU en Europa

El jefe iraní de seguridad Mohsen Rezaei amenazó este miércoles con atacar bases estadounidenses más allá de Medio Oriente, incluidas las que están ubicadas en Europa, si se usan para lanzar ataques contra el régimen islámico.

La guerra estalló el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes que mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Teherán respondió con misiles y drones dirigidos contra países de toda la región. Grupos apoyados por Irán en Líbano, Yemen e Irak también se sumaron a la contienda.

Qatar y Pakistán han realizado gestiones diplomáticas para que se negocie el fin de la guerra.

Bases en Europa y otras regiones e islas

"Si aviones estadounidenses despegan de una base militar estadounidense, incluso si está ubicada en un país europeo u otra región lejana, para bombardear Irán, también atacaremos esas bases", dijo Rezaei en una entrevista con la cadena libanesa Al Mayadeen TV.

"Incluso podríamos atacar ciertas islas que ellos suponen que están fuera del alcance de nuestros misiles", agregó durante la entrevista realizada en la capital de Irán.

Teherán exige a Washington el descongelamiento de activos y el levantamiento de sanciones, a cambio de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el mercado mundial de hidrocarburos que fuerzas iraníes mantienen bloqueada desde el inicio del conflicto.