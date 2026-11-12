Chile congela precio de combustibles hasta febrero

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Deutsche Welle
Publicado el 12/11/2026 a las 18h16
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El Gobierno de Chile anunció este miércoles la congelación del precio de los combustibles durante tres meses, una medida que busca destrabar el paro de transportistas que mantiene bloqueadas de manera parcial las principales rutas del país.

"El Gobierno ha tomado la decisión de congelar el alza del precio de los combustibles hasta los primeros días del mes de febrero próximo”, indicó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en un punto de prensa desde el palacio La Moneda (sede del Ejecutivo).

 

Tercer día de paro

Distintas organizaciones de pequeños y medianos camioneros y transportistas iniciaron el martes un paro indefinido en casi todas las regiones del país, en protesta por el alza sostenida en el precio de los combustibles, que está generando significativas pérdidas en el sector.

El ministro, que durante la jornada mantuvo distintas reuniones con los representantes de los transportistas, también indicó que el nuevo incremento de los combustibles que empezará a regir a partir del jueves se revertirá a través de un proyecto de ley que se tramitará con urgencia en el Parlamento la próxima semana.

 

Ministro espera fin del paro

Por el momento, las dos principales organizaciones del sector, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), se han desmarcado de la protesta, pero han declarado que empatizan con las reivindicaciones del resto de agrupaciones.

Alvarado explicó que las nuevas medidas fueron compartidas durante la última ronda de negociaciones con representantes de las asociaciones que están liderando el paro y que estos ahora deben someterlas a votación entre sus bases para decidir si levantan el paro.

"A partir de mañana no hay excusa para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras y en las ciudades de nuestro país”, añadió.

Chile, uno de los países más largos del mundo, carece de un sistema ferroviario y prácticamente todos los traslados de carga se hacen por carretera, por lo que los bloqueos de rutas generan importantes disrupciones en las cadenas de suministro.

El último gran paro de camioneros tuvo lugar en febrero de 2022, pero duró apenas unos días.

 

Crisis desde hace ocho meses

La crisis de los combustibles arrancó el pasado marzo, cuando el presidente José Antonio Kast decidió no recurrir a un mecanismo estatal que sirve para neutralizar el impacto de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, con lo que trasladó a los consumidores todo el aumento provocado por la guerra en Oriente Medio.

Desde el inicio de la ofensiva, el precio internacional del diésel ha aumentado un 80% y el de las gasolinas un 40%.

El denominado "benzinazo" generó un impacto en cadena en distintos sectores económicos y hundió la popularidad del mandatario ultraderechista, que llegó al poder con la promesa de reactivar la economía.

El alza de los combustibles está empujando a la inflación a su nivel más alto en 18 meses y el índice de precios al consumidor subió 0,5% en octubre, acumulando una variación anual de 4,5%.

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