"Pedir perdón con humildad": León XIV llamó a la Iglesia peruana a asumir su responsabilidad

El papa León XIV pidió este jueves a la Iglesia católica peruana que reconozca sus faltas y asuma la responsabilidad por el daño causado. Fue durante la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, en Lima, ante obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y miembros de los consejos pastorales y equipos sinodales del país.

"Perú lo necesita mucho, necesita una Iglesia que siembre amor, capaz de construir puentes en donde otros levantan muros, de escuchar, sanar, perdonar y, al mismo tiempo, que esté dispuesta a reconocer las propias infidelidades y pedir perdón con humildad, asumiendo la responsabilidad de las heridas que ha causado en su interior y a su alrededor", afirmó el pontífice en su homilía.

El Papa no hizo referencia a ningún caso concreto. Sus palabras llegaron, sin embargo, en una jornada atravesada por los reclamos de las víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, la sociedad que el papa Francisco extinguió el año pasado tras ser calificada como una organización sectaria.

León XIV abrió la homilía con una referencia a su propia historia en el país. "Con gran gozo me encuentro de nuevo en tierra peruana, cercano a una Iglesia que me es tan querida. Vengo como padre y hermano en la fe; como pastor que ama a su grey", dijo.

"Llegué a Perú por primera vez hace muchos años, enviado a servir al Pueblo de Dios y a edificar su Reino, a promover la paz en la justicia, con especial cuidado por los más débiles", recordó. Robert Prevost llegó al país en 1985 como misionero agustino en Chulucanas, en Piura, y entre 2015 y 2023 fue obispo de Chiclayo, la diócesis que visitará este viernes.

La reflexión del Papa partió de un pasaje de la primera carta de san Juan y se ordenó en torno a cuatro actitudes que, según dijo, son importantes "para ser Iglesia y para construir la civilización del amor cimentada realmente en el bien común".

La primera fue la fe en Cristo como "único fundamento". Para ilustrarla, el pontífice evocó la figura de santo Toribio de Mogrovejo, a quien describió como "apóstol incansable, emprendedor y creativo, valiente defensor de los pobres, pastor generoso, dispuesto a desgastarse por su grey". También apeló a la principal devoción limeña: "Contemplando al Crucificado-Resucitado, al Señor de los Milagros, en los 'signos' de su bondad encontraremos una guía segura para nuestro camino".