Presidenta de México sobre Beller: 'Estaba amenazada, por ello se le dio el asilo'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que la ciudadana boliviana Nadia Beller está en ese país bajo la condición de asilo, porque ella estaba amenazada por las revelaciones que hizo contra su expareja Fernando Cerimedo, quien se encuentra detenido en el penal de Chonchocoro.

“Ella sabe mucho de la participación de su expareja en las elecciones de distintos países y en la búsqueda, a través de las redes sociales, de la desestabilización de gobierno humanistas o progresistas de América Latina”, dijo la mandataria mexicana ante la consulta de una periodista.

Añadió que Beller, quien recibió el salvoconducto del gobierno boliviano, definirá si se queda en México o decide tomar otro rumbo. Afirmó que su pareja, el estratega argentino Fernando Cerimedo, quería asesinarla.

“Ella estaba amenazada, por ello se le dio el asilo”, dijo la Presidenta de México.