Se reanudan los vuelos en EEUU

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Publicado el 13/11/2026 a las 22h52
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La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos volvió a autorizar los despegues de vuelos en todo el país en la noche de este viernes tras más de cuatro horas de suspensión.

La FAA había ordenado suspender los despegues de aviones en todos los aeropuertos del país por "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad" tras.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que los enrutadores del sistema de control aéreo se sobrecargaron y empezaron a transmitir datos inconsistentes, lo que afectó los radares y las comunicaciones.

Indicó que los técnicos redujeron la carga de la red y restablecieron el servicio, aunque advirtió que los retrasos podrían prolongarse varios días.

 

"Fallaron equipos antiguos"

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo que el espacio aéreo reabrió a las 8:15 p. m., hora del este (21:15 en Bolivia) de este viernes, y advirtió que las demoras podrían prolongarse varios días.

"Nos va a llevar algún tiempo resolver lo que pasó esta tarde", declaró en una rueda de prensa la noche del viernes, unas 5 horas después de que comenzaran los problemas de radar y comunicaciones a las 3:36 p.m. hora del este.

Duffy explicó que la FAA suspendió los despegues al detectar datos inconsistentes de los enrutadores, que se habían "sobrecargado de datos".

Afirmó que "fallaron equipos antiguos", calificó el estado del sistema de "riesgo para la seguridad nacional" y pidió al Congreso US$50.000 millones para modernizarlo.

Explicó que los técnicos restablecieron las redes al reducir la carga de los equipos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo en la misma rueda de prensa que las autoridades investigan el incidente y aseguró que no ha observado "ninguna prueba de que se trate de un ciberataque".

"Todos están a salvo", aclaró, y remarcó que "esto no es otro 11 de septiembre" de 2001, fecha del ataque a la Torres Gemelas en Nueva York, cuando sucedió algo similar con los vuelos. Esa fue la primera de las tres ocasiones en este siglo en las que se suspendió el despegue de aviones de todos los aeropuertos de EEUU:

La FAA también ordenó una suspensión nacional en enero de 2023, tras una falla en el sistema de avisos de seguridad para las tripulaciones.

 

Efecto de la actualización de una red privada

Según varias fuentes consultadas por CBS News, socio estadounidense de la BBC, una actualización de la red privada de comunicaciones que conecta los centros de control aéreo de Estados Unidos provocó el reinicio del sistema, operado por la empresa L3Harris.

La infraestructura de telecomunicaciones de la FAA habría fallado al reiniciarse, lo que interrumpió las comunicaciones, de acuerdo a estas fuentes.

En su sitio web, L3Harris afirma ser el "proveedor principal" de sistemas de comunicación para los espacios aéreos, sistemas de armas y plataformas de mando y control más avanzados del mundo. La compañía no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la BBC.

Tras la orden de la FAA, los principales aeropuertos del país confirmaron la suspensión de los despegues, entre ellos los de Atlanta, Miami, Los Ángeles y Nueva York JFK.

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