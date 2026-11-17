Los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes, sofisticados y afectan tanto a entidades privadas como públicas, informan la Deutsche Welle y Bloomberg Línea.

Casi doscientos sitios web, incluidos los de la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France, fueron objeto de un ciberataque que buscaba robar información financiera e infectar dispositivos Apple, de acuerdo con información publicada este martes por la prensa especializada.

Hackers infiltraron código JavaScript en herramientas alojadas en Optimizely, una plataforma digital utilizada por grandes compañías para personalizar las experiencias en línea de los usuarios, dijo Cyber News, con unas 178 páginas web como objetivo.

Los hackers buscaron robar números de tarjetas de crédito y criptomonedas de los usuarios, así como cargar un código en los dispositivos de Apple. "La lista incluye algunos de los sitios más visitados del mundo: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (Emiratos Árabes Unidos), Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock", escribió el lunes en su blog el investigador en seguridad Scott Helme, quien descubrió el ataque.

La NSA de EEUU, vulnerada

La red de comunicaciones interna de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que contiene información altamente clasificada, sufrió una caída este martes, informó el medio CNN. De acuerdo con seis fuentes consultadas por CNN, no existen hasta el momento evidencias de "un ciberataque" contra la red 'NSA Net' que permite a los empleados intercambiar información sensible.

Este fallo se produce tras una semana en la que se han registrado una serie de importantes averías técnicas, como la caída global de algunos servicios de Microsoft, la suspensión de despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos y la alteración de servicios bancarios de este país o el ataque contra en el fabricante alemán de drones Quantum Systems.

América Latina, expuesta

América Latina ya está expuesta a campañas de ciberataques contra infraestructuras críticas y sectores estratégicos en las que los delincuentes utilizan herramientas de inteligencia artificial para facilitar el acceso a sistemas y extraer información confidencial.

“América Latina ya está experimentando muchas de las amenazas que afectan a otras regiones” en materia de ataques dirigidos contra infraestructuras críticas, como los registrados en Europa desde comienzos de octubre que han afectado a supermercados e incluso a bancos de sangre, dijo a Bloomberg Línea Patrick Rinski, director general del equipo de investigación Unit 42, que hace parte de la empresa de ciberseguridad Palo Alto Networks (PANW.

En este contexto, “la región necesita dejar atrás las prácticas de seguridad meramente reactivas”.

Unit 42 ha documentado campañas dirigidas contra organizaciones en Brasil, México y otros países como Ecuador, “lo que demuestra que el ciberdelito asistido por inteligencia artificial no es un riesgo lejano ni teórico para la región”.

En una investigación de septiembre de 2026, los especialistas de Unit 42 analizaron dos campañas de intrusión y extracción de datos que seguían activas y que se desarrollaron en múltiples etapas.

Una involucró a una organización de transporte, a ministerios del gobierno federal y a empresas municipales de servicios de agua en México y Ecuador.

La segunda tuvo como objetivo al sector financiero brasileño. Y en Bolivia afectaron a cuatro entidades del Estado.

Complejo y extendido

En estas investigaciones, los atacantes utilizaron modelos de lenguaje comerciales de gran tamaño para resolver problemas técnicos, generar scripts y facilitar sus operaciones. “También observamos el uso de herramientas legítimas del sistema para manipular y extraer información confidencial, lo que dificulta distinguir las actividades maliciosas de las operaciones normales”.

Óscar Castellanos, especialista de la firma de ciberseguridad Thales en la región Andina, dice a Bloomberg Línea que “la creciente interconexión de las economías latinoamericanas y la dependencia de proveedores, plataformas y servicios tecnológicos compartidos pueden hacer que un incidente tenga repercusiones en organizaciones ubicadas en distintos países”.

“Un ataque contra un proveedor tecnológico, una plataforma de administración remota o un componente utilizado por diferentes organizaciones podría comprometer simultáneamente varios servicios. No necesariamente sería preciso atacar de forma individual a cada empresa para provocar una interrupción de mayor alcance”, expresó.