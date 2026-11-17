El papa León XIV se despidió ayer del Perú con un llamado a continuar la misión evangelizadora y llevar el mensaje de Jesucristo a todos los rincones del país.

Durante la homilía celebrada en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, el pontífice agradeció la hospitalidad de los peruanos y destacó el testimonio de fe de quienes participaron en su encuentro de despedida.

“Queridos hermanos y hermanas, mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa. Recordemos que al final de cada misa somos enviados a evangelizar. Por eso, vayan y anuncien al Dios verdadero. Den testimonio de lo que han visto y oído, que nadie se quede sin conocer esta buena noticia”, expresó.

León XIV sostuvo que la presencia de los fieles reunidos alrededor del papa constituye una muestra de que Jesucristo vive en su Iglesia y continúa congregando a su pueblo. En ese sentido, pidió que ese testimonio siga dando frutos en el Perú y recordó que la misión de la Iglesia consiste en prolongar la obra de Cristo, cuyo poder es distinto al de los poderes mundanos.

En otro momento de su mensaje, León XIV aseguró que llevará consigo al pueblo peruano al concluir su visita apostólica.

“Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo”, manifestó.

El santo padre invitó a los fieles a mantener una relación cercana con Dios y permitir que la fe se traduzca en el reconocimiento, el amor y el servicio hacia los demás.

El avión que trasladó al pontífice partió desde el el Grupo Aéreo N°8, luego de la misa oficial y ceremonia de despedida en la Base Aérea Las Palmas en el distrito limeño de Surco.

En el Perú, donde llegó el 11 de noviembre, el pontífice cumplió una agenda particularmente intensa, con actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Sus jornadas estuvieron marcadas por celebraciones eucarísticas, encuentros pastorales, visitas a comunidades y mensajes centrados en la fe, la reconciliación, la justicia social y la defensa de los más necesitados.

La visita del papa León XIV al Perú, realizada entre el 11 y el 16 de noviembre, generó un movimiento económico que superaría los 1.274 millones de soles ($us. $373,742.29) en un escenario conservador, según estimaciones del Ministerio de la Producción (Produce). La cifra equivale a un impacto cercano al 0,1% del producto bruto interno (PBI) nacional, de acuerdo con el reporte difundido por la Agencia Andina.

Un viaje intenso

Así concluyó el sexto Viaje Apostólico de su pontificado, que comenzó el 6 de noviembre con su llegada a Uruguay y finalizó el 8. La agenda incluyó reuniones institucionales y encuentros con la Iglesia local, entre ellos un emotivo encuentro con la comunidad social de Casavalle, en el barrio Borro, en las afueras de Montevideo. Allí, el Papa admiró el compromiso de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que ha construido nuevas viviendas para familias.

El 8 de noviembre, León XIV llegó a Argentina, un viaje marcado por las dificultades de las numerosas personas discapacitadas y enfermas reunidas en el Piccolo Cottolengo de Don Orione en Claypole; por las penurias de los trabajadores que conoció en la Universidad Católica Argentina; y por los sueños de los jóvenes en la vigilia de oración en el monumento a los españoles, llamados por el papa a ser transformados por Cristo.

El 11 de noviembre llegó a Perú, la tierra donde primero sirvió como misionero y luego como obispo de Chiclayo durante ocho años. Un viaje lleno de recuerdos, marcado por encuentros profundos y afecto sincero, pero también por aperturas inesperadas, como cuando el papa confesó en la Catedral de Santa María que allí había aprendido, junto a la Virgen, a ser el pastor de Chiclayo, y a su Inmaculado Corazón le confió el ministerio petrino.

“Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como sucesor de Pedro. Me llevo el grato recuerdo de las sonrisas de los niños que saludé en las calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas que no faltaron a nuestra cita”, dijo tras abandonar Perú.