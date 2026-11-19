A tan solo horas de la histórica cumbre trilateral que empieza hoy, el presidente estadounidense Trump, el líder del Kremlin Putin y el anfitrión Xi Jinping ya coincideron en la cumbre de la APEC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del Kremlin, Vladimir Putin, se saludaron ayer miércoles con un apretón de manos e intercambiaron unas primeras palabras en Shenzhen, metrópolis económica del sur de China.

“Foto de familia”

Ambos se encontraron en presencia del líder del Partido y del Estado chino, Xi Jinping, antes de que los participantes en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) posaran para la tradicional “foto de familia”.

Trump se situó a la derecha de Xi, mientras que Putin se colocó a la izquierda de Peng Liyuan, esposa de Xi.

Antes de histórica cumbre

Este jueves, Trump, Xi y Putin también protagonizarán la primera cumbre tripartita entre los jefes de Estado de Estados Unidos, China y Rusia. El encuentro es esperado con gran expectación.

El APEC está integrado por 21 economías, entre ellas Estados Unidos, China y Rusia, y tiene como objetivo fomentar el libre comercio y la cooperación económica en la región de Asia-Pacífico.

Bienvenida

La llegada de Donald Trump a Shenzhen no fue una bienvenida protocolar más. El presidente chino, Xi Jinping, fue a esperarlo a la pista del aeropuerto, un gesto que rara vez tiene con líderes extranjeros y que forma parte de un momento diplomático cuidadosamente coreografiado, a un día de la reunión trilateral con el ruso Vladimir Putin.

Cuando el avión de Trump aterrizó a media tarde, tras un vuelo de dos horas desde Filipinas, Xi lo aguardaba a pie de pista. Los dos se saludaron cordialmente y hubo un breve abrazo, mientras aviones de combate sobrevolaban el lugar y un grupo de bailarinas con pompones y banderas los recibía.

El líder chino le dijo que espera “un intercambio profundo de opiniones” para promover “una relación constructiva y estratégicamente estable”, basada en “el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad”, según la prensa estatal.