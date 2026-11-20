EEUU plantea "operaciones militares" contra el crimen en Honduras
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, planteó este jueves la posibilidad de ejecutar "operaciones militares" con Honduras durante una breve visita a este país azotado por la violencia del narcotráfico y las pandillas.
Hegseth y el presidente hondureño, Nasry Asfura, firmaron dos acuerdos sobre cuestiones como "ciberdefensa" y "áreas de defensa nacional", según el funcionario estadounidense, que no ofreció detalles al respecto.
También señaló que Estados Unidos quiere fortalecer la cooperación con Honduras mediante "operaciones militares" y al amparo de una serie de reformas aprobadas en el país centroamericano que fortalecen la capacidad para "combatir el narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales".
Escudo de las Américas
Honduras forma parte de la alianza anticárteles Escudo de las Américas creada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Brasil y México se mantienen al margen de ese grupo.
"Queremos lograr resultados para su país, mi país y nuestros países juntos, y eso es a través de la cooperación bilateral, a través de operaciones militares", dijo Hegseth junto a Asfura, estrecho aliado del mandatario estadounidense, Donald Trump.
Hegseth llegó a la base militar de Palmerola, en la localidad de Comayagua, para la última parada de una gira que previamente lo llevó a Venezuela, Colombia y Ecuador, destinada a ampliar la cooperación antidrogas.
"Cazar a los salvajes"
"Estamos en la lucha contra terroristas, narcotráfico, crimen organizado (...), pandillas. Hoy las políticas del presidente Trump vienen a fortalecernos con todas estas decisiones para enfrentar estos tiempos difíciles", dijo Asfura durante la firma de documentos.
El miércoles, presuntos miembros del "cártel del Diablo" asesinaron a 12 personas en una zona del departamento de Yoro (norte), al parecer en represalia por las operaciones desplegadas tras las reformas legales que endurecieron la lucha contra el narco y las pandillas.
Hegseth destacó la respuesta del gobierno para "cazar a los salvajes" que cometieron la matanza, mientras Asfura reiteró que está firme para someter a los delincuentes con sus medidas, que emulan el popular modelo de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las pandillas.
En Honduras operan las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, a las que Estados Unidos y Honduras designaron como organizaciones terroristas.
Las autoridades culpan a los narcos y a esas bandas de la alta tasa de homicidios (24 por cada 100.000 habitantes), tres veces mayor que el promedio mundial.