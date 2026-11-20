El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, planteó este jueves la posibilidad de ejecutar "operaciones militares" con Honduras durante una breve visita a este país azotado por la violencia del narcotráfico y las pandillas.

Hegseth y el presidente hondureño, Nasry Asfura, firmaron dos acuerdos sobre cuestiones como "ciberdefensa" y "áreas de defensa nacional", según el funcionario estadounidense, que no ofreció detalles al respecto.

También señaló que Estados Unidos quiere fortalecer la cooperación con Honduras mediante "operaciones militares" y al amparo de una serie de reformas aprobadas en el país centroamericano que fortalecen la capacidad para "combatir el narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales".

Escudo de las Américas

Honduras forma parte de la alianza anticárteles Escudo de las Américas creada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Brasil y México se mantienen al margen de ese grupo.

"Queremos lograr resultados para su país, mi país y nuestros países juntos, y eso es a través de la cooperación bilateral, a través de operaciones militares", dijo Hegseth junto a Asfura, estrecho aliado del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Hegseth llegó a la base militar de Palmerola, en la localidad de Comayagua, para la última parada de una gira que previamente lo llevó a Venezuela, Colombia y Ecuador, destinada a ampliar la cooperación antidrogas.

"Cazar a los salvajes"

"Estamos en la lucha contra terroristas, narcotráfico, crimen organizado (...), pandillas. Hoy las políticas del presidente Trump vienen a fortalecernos con todas estas decisiones para enfrentar estos tiempos difíciles", dijo Asfura durante la firma de documentos.

El miércoles, presuntos miembros del "cártel del Diablo" asesinaron a 12 personas en una zona del departamento de Yoro (norte), al parecer en represalia por las operaciones desplegadas tras las reformas legales que endurecieron la lucha contra el narco y las pandillas.

Hegseth destacó la respuesta del gobierno para "cazar a los salvajes" que cometieron la matanza, mientras Asfura reiteró que está firme para someter a los delincuentes con sus medidas, que emulan el popular modelo de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las pandillas.

En Honduras operan las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, a las que Estados Unidos y Honduras designaron como organizaciones terroristas.

Las autoridades culpan a los narcos y a esas bandas de la alta tasa de homicidios (24 por cada 100.000 habitantes), tres veces mayor que el promedio mundial.