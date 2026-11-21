Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, identificado como líder del Cártel de Guasave y uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, fue detenido durante un operativo de fuerzas federales en Sinaloa la noche del viernes 20 de noviembre.

La captura del narcotraficante desató una jornada de enfrentamientos, bloqueos carreteros y vehículos incendiados que paralizaron distintas zonas del municipio.

La detención quedó asentada en el Registro Nacional de Detenciones (RND), cuya consulta realizada a las 03:41 horas de este sábado 21 de noviembre muestra el nombre de Meza Flores, su alias y la fecha del arresto: viernes 20 de noviembre de 2026.

El documento oficial también establece que el estatus de la detención es “EN TRASLADO”, por lo que el narcotraficante se encontraba bajo custodia de las autoridades mientras era movilizado.

El registro describe a Meza Flores como un hombre de aproximadamente 1.75 metros de estatura, complexión media, tez moreno claro, cabello negro corto y barba cerrada. Al momento de su detención vestía playera, pantalón y calzado negros.

Operativo para detener a ‘El Chapo Isidro’ desata enfrentamientos en Guasave

Los reportes sobre la captura de Meza Flores comenzaron a circular durante la noche del viernes, cuando periodistas especializados en seguridad como Gildo Garza, Luis Chaparro y Óscar Balmen difundieron información sobre el arresto del presunto líder criminal.

La movilización federal ocurrió en Guasave, considerado el principal bastión de la organización encabezada por Meza Flores. Los primeros enfrentamientos se reportaron en las inmediaciones de los callejones de Guasavito y posteriormente se extendieron hacia el Centro, el Malecón y la salida sur de la carretera Internacional México 15, rumbo a Las Brisas.

También hubo reportes de detonaciones en la autopista Benito Juárez, La Costera y municipios cercanos como Angostura y Salvador Alvarado.

¿Quién es ‘El Chapo Isidro’ y por qué lo buscaba el FBI?

Fausto Isidro Meza Flores nació el 19 de junio de 1982 en Guasave, Sinaloa. Es señalado por autoridades estadounidenses como dirigente de la Organización Meza-Flores, también conocida como Cártel de Guasave.

Su trayectoria criminal estuvo vinculada inicialmente con los hermanos Beltrán Leyva. Después de la ruptura entre esa organización y el Cártel de Sinaloa en 2008, consolidó su propia estructura, identificada también como Los Mazatlecos.

En febrero de 2025, el FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados. Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y conseguir su arresto o condena.

El Gobierno estadounidense lo acusa de encabezar una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo y marihuana.

Su detención ocurre en medio de la reconfiguración criminal de Sinaloa, donde, de acuerdo con el análisis de la periodista Anabel Hernández, el debilitamiento de Los Chapitos y La Mayiza habría favorecido la expansión territorial del grupo de Meza Flores, quien presuntamente fortaleció sus vínculos con Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.