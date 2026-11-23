El regreso de Jensen Huang al frente de Nvidia ha provocado un fuerte repunte de sus acciones, que avanzaron más de un 31 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street este lunes, informa Reuters. La empresa anunció que el cofundador retomará de inmediato el cargo de director ejecutivo, del que había dimitido el pasado 12 de noviembre.

La empresa que sostiene el progreso global, rehén de los comportamientos de un solo hombre

La decisión supone un cambio de rumbo para la compañía, que la semana pasada había descartado reincorporarlo pese a la creciente campaña a favor de su regreso. La presión procedía de empleados, accionistas y socios comerciales, a los que se sumó Donald Trump, quien expresó públicamente su deseo de que Huang volviera a ocupar el principal puesto administrativo.

Según el comunicado oficial, la junta directiva votó de forma unánime a favor de la medida, tras una serie de conversaciones y reuniones con Huang, después de las cuales concluyó que estaba satisfecha con su franqueza y su capacidad para liderar la empresa.

"El consejo de administración considera que Jensen es la persona correcta para dirigir Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", declaró el presidente del directorio, Harvey Jones.

En la misma declaración, Jones agradeció a Colette Kress por su desempeño como CEO interina, y señaló que continuará con sus responsabilidades como directora financiera (CFO), mientras que él seguirá con las funciones del presidente del consejo de administración.

Por su parte, Huang declaró sentirse honrado de volver a Nvidia para dirigir "una de las compañías tecnológicas más consecuentes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial".