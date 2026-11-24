Un grupo de hombres armados mantiene a 21 personas como rehenes en un supermercado en Cartagena, en la Costa Caribe colombiana, desde las 8:30 am (hora local, 7:30 en Bolivia) de este martes.

Nueve personas más que inicialmente habían sido retenidas ya fueron liberadas en dos tandas, primero cinco y luego cuatro.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, señaló en un acto público que el objetivo de los hombres armados era robar un camión de traslado de valores.

Cuando las cámaras de seguridad los detectaron y la policía reaccionó, se refugiaron en el supermercado y secuestraron a 30 personas que estaban adentro, entre clientes y empleados.

En imágenes grabadas desde fuera del supermercado se veía a un grupo de mujeres sentadas frente a la ventana mientras un hombre pertrechado con un arma larga y el rostro cubierto caminaba detrás de ellas.

"Están todas las capacidades de nuestra fuerza pública con grupos especiales allí. Eso va a salir bien para los secuestrados", afirmó De la Espriella.

Y agregó que no se trata de un acto terrorista, sino de delincuentes comunes, que al verse sorprendidos y sin escapatoria, optaron por tomar rehenes.

La Policía de Colombia, que atiende la situación junto con las fuerzas militares, expresó que la prioridad es proteger la vida de las personas retenidas.

El supermercado permanece rodeado de agentes y vehículos de las autoridades, según muestran videos de los medios locales y usuarios espontáneos en las redes sociales.

El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, señaló que "se han implementando todos los protocolos que se estipulan para este tipo de escenarios que permitan salvaguardar la vida de las personas".

Las autoridades han reiterado llamados a la calma a la ciudadanía, pero las largas horas de espera e incertidumbre de las familias de las víctimas han generado un ambiente de zozobra.

En una entrevista con el diario bogotano El Tiempo, la nieta de una de las víctimas liberadas señaló: "Esto demuestra que no estamos seguros en ningún lugar".

La toma de rehenes en el supermercado en Cartagena no se adjudica por el momento a ningún grupo armado conocido.