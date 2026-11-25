El Representante de Comercio de Estados Unidos anunció este miércoles nuevos aranceles a 14 economías, incluidas China, Japón y la Unión Europea, de hasta el 20% por prácticas arancelarias que considera injustas y que desequilibran la balanza comercial bilateral.

Los aranceles, que podrían llegar al 20% en el caso de los productos procedentes de China, no entrarán en vigor de inmediato. El Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anunció que la cifra podría llegar al 40% si no prosperan los acuerdos asociados a la tregua comercial acordada el verano pasado entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Las nuevas sobretasas, que se suman a las anunciadas a finales de julio y que afectan a unos 60 países con el pretexto de luchar contra el trabajo forzoso, afectan también a India, Bangladesh, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

El Gobierno de EEUU considera que el uso de subvenciones por parte de estos países provoca una sobreproducción industrial que acaba perjudicando a las empresas estadounidenses.

También para Brasil

En otro anuncio, la Oficina del USTR también propuso aranceles adicionales a productos de Brasil, incluidos aviones, por la supuesta falta de medidas de Brasilia para abordar las preocupaciones comerciales de Washington.

La propuesta llega apenas un mes después de la reelección del presidente Lula da Silva, y de que su rival Flávio Bolsonaro, apoyado por Donald Trump, se marchara a Estados Unidos inmediatamente después de su derrota.

La imposición de estos aranceles no será inmediata, pues por razones legales el Gobierno antes debe cumplir varios procesos, incluidas audiencias, consultas públicas y otros pasos, que según Greer deberían estar completados en los próximos dos meses.

UE rechaza los nuevos aranceles

Bruselas rechazó los nuevos gravámenes y dijo esperar que Washington cumpla el acuerdo alcanzado el año pasado entre ambas partes.

Tras conocerse la noticia, la Unión Europea afirmó que estudiará los nuevos aranceles, pero rechaza la justificación esgrimida y espera que Washington respete el acuerdo alcanzado con el bloque el año pasado.

"Rechazamos firmemente esa idea", aseguró Olof Gill, portavoz de la Comisión Europea. "Por el contrario, Europa es una de las regiones más expuestas a la sobreproducción", especialmente la china, afirmó.

El bloque de los 27 también expresó su pesar por "la falta de acción conjunta".