El autotransporte boliviano declaró paro indefinido desde este lunes en contra del alza del diésel, que ahora se comercializa en Bs 20,57. La determinación fue asumida en un ampliado nacional realizado este jueves, en el que participaron el sector sindicalizado y el Transporte Libre.

"Este ampliado ha determinado un paro general indefinido en toda el territorio nacional", anunció Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia.

Los transportistas piden retornar al precio anterior de 17,95 Bs el litro del combustible.

Los transportistas cuestionaron que el arancel cero anunciado para el sector no los beneficia.

"El paro entra a partir de las 00:00 de este lunes, 30 de noviembre", ratificó Gómez.







